LPF

Fabbiani resiste en medio de un Newell's que se desintegra y solo piensa en elecciones

La “Lepra” volvió a sufrir una dura derrota contra el mismo rival que la semana pasada lo había eliminado de la Copa Argentina. El ciclo del “Ogro” parece terminado, pero el técnico asegura que tiene “fuerzas” para seguir. Los puntos que quedan en juego son importantes para el promedio, pero los hinchas “rojinegros” solo depositan esperanzas en la renovación dirigencial