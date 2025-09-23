Fabbiani resiste en medio de un Newell's que se desintegra y solo piensa en elecciones
La “Lepra” volvió a sufrir una dura derrota contra el mismo rival que la semana pasada lo había eliminado de la Copa Argentina. El ciclo del “Ogro” parece terminado, pero el técnico asegura que tiene “fuerzas” para seguir. Los puntos que quedan en juego son importantes para el promedio, pero los hinchas “rojinegros” solo depositan esperanzas en la renovación dirigencial
“Yo de acá no me voy. Obvio que tengo energías para seguir. Hoy el equipo me respondió y con trabajo esto lo vamos a sacar adelante”. Con esas palabras, Cristian Fabbiani despejó cualquier rumor de renuncia este lunes por la noche, luego de que su Newell's sufriera otra dolorosa derrota frente al mismo rival que la semana pasada lo había dejado herido de muerte al eliminarlo de la Copa Argentina.
Esta vez, en Córdoba, Belgrano le volvió a meter tres goles y dejó a los rosarinos más cerca de pelear por la permanencia que por la clasificación a los play off o a las copas del año que viene. El “Ogro” plantea un presente de esperanza en medio del desasosiego de los hinchas “leprosos”, que solo ven una posible salida de esta crisis en las elecciones de diciembre próximo.
El partido que Newell's perdió en el barrio cordobés de Alberdi este lunes por la noche, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura, estuvo plagado de signos que ponen en relieve el desconcierto que hoy reina en el club del Parque de la Independencia de Rosario.
En caída libre
Cuando no pasaba nada e incluso la “Lepra” tenía el juego controlado, el arquero Juan Espínola cometió un error increíble al intentar salir con un pase largo desde su área y le regaló la pelota a González Metilli, que solo tuvo que patear el balón de emboquillada para marcar el primer gol del encuentro.
El portero paraguayo quedó tirado contra los carteles de publicidad, fuera de la geografía del arco.
Como si esa secuencia absurda hubiera sido poco, luego llegó la insólita ejecución del penal por parte de Darío Benedetto, otrora goleador implacable del fútbol argentino. El árbitro le dio dos veces la orden para que ejecutara el disparo, pero “Pipa” se quedó parado, sin reacción.
Hasta que el juez tuvo que acercarse y avisarle que ya estaba habilitado para patear. Hubiera sido mejor que no lo hiciera, porque el remate fue tan débil y al medio del arco, que hasta el propio guardameta de Belgrano se sorprendió por las facilidades que le dio el delantero de Newell's.
Más tarde llegó la expulsión de Gonzalo Maroni y los dos tantos del “Pirata” que decoraron otra goleada a favor de los cordobeses.
En menos de una semana, los dirigidos por el “Ruso” Zielinski le encajaron seis goles a los conducidos por el “Ogro” Fabbiani. Y eso que Belgrano no es de los equipos de rendimiento más lucido en el fútbol argentino. El tema es que Newell's le dio todas las posibilidades.
No se va
Luego del pitazo final del árbitro, el centro de atención fue el vestuario visitante del estadio “Gigante” de Alberdi. Fabbiani había suspendido las últimas tres conferencias de prensa, pero esta vez quiso salir a hablar para dejar bien plantada su postura. “Voy a seguir a muerte, de acá no me voy, tengo que sacar esto adelante”, sentenció el “Ogro”.
Y luego advirtió: “Tengo fuerzas, mucha fuerza para salir. Agarré el club prácticamente descendido y lo sacamos adelante con los chicos. El martes tenemos que ganar para seguir sumando, no soy de tirar la toalla y menos lo voy a hacer ahora”.
El panorama no es bueno para la “Lepra”. El martes de la semana que viene recibirá a Estudiantes, en un “Coloso” que otra vez estará expectante para dar su veredicto. Y en la fecha siguiente, Newell's deberá visitar a Boca en la “Bombonera”.
El final de la temporada todavía queda lejos y el conjunto “rojinegro” necesita sacar puntos para ganar tranquilidad y poder encarar el último tramo del proceso pre-electoral sin turbulencias. Mientras tanto, en los pasillos de la institución se vuelve a hablar de adelantar los comicios para cortar este suplicio que tiene en el ojo de la tormenta al presidente Ignacio Astore.
Por el momento, son tres las agrupaciones políticas que retiraron los pliegos para la presentación de los avales necesarios para participar de las elecciones. Los socios y los hinchas “leprosos” solo ven en las urnas una luz al final del interminable túnel de penumbras.
