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Regreso con puntos para Fenestraz: fue sexto en una accidentada apertura de la Super Fórmula

En una carrera marcada por las banderas rojas y la baja visibilidad, Kakunoshin Ohta venció en Motegi. El franco-argentino Sacha Fenestraz finalizó sexto, logrando ser el mejor representante de Toyota.

Sacha Fenestraz rescató un sólido Top 10 en un inicio de temporada. Foto: ArchivoSacha Fenestraz rescató un sólido Top 10 en un inicio de temporada. Foto: Archivo
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La apertura de la temporada en el circuito de Motegi estuvo condicionada por una lluvia torrencial que obligó a suspender la actividad con bandera roja tras apenas tres vueltas.

Tras una espera de más de una hora, la acción se reanudó bajo coche de seguridad.

Sacha Fenestraz fue 12º en su regreso a TOM'S tras clasificar 22º.Sacha Fenestraz cumplió con una actuación inteligente.

Kakunoshin Ohta (Dandelion Racing) ejecutó una maniobra maestra en el giro 20, superando al campeón vigente Ayumu Iwasa en la primera curva para encaminarse a una victoria que se selló con puntaje reducido, al no completarse el 75 % de la distancia original.

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Fenestraz: solidez y puntos para el TOM’S

En medio del caos que dejó fuera de competencia a veteranos como Kamui Kobayashi y a debutantes como Zak O’Sullivan, Sacha Fenestraz cumplió con una actuación inteligente.

Sacha Fenestraz fue 12º en su regreso a TOM'S tras clasificar 22º.Sacha Fenestraz cumplió con una actuación inteligente.

El piloto del equipo TOM’S logró escalar posiciones en las reanudaciones, aprovechando las dificultades del novato Yuto Nomura para cruzar la meta en la sexta posición.

Con este resultado, Fenestraz se posicionó como el piloto líder de la armada Toyota, en un podio que fue copado íntegramente por motores Honda (Ohta, Iwasa y Sato).

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Para destacar

Ohta no solo extendió la racha de Dandelion Racing en Motegi (cuatro victorias seguidas), sino que se posiciona como el primer líder del campeonato 2026 con una ventaja mínima de 1,5 puntos sobre Iwasa debido al reparto de puntos a la mitad.

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