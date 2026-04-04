Liga Santafesina de Fütbol

Suspendidas las fechas de la B masculina y del Femenino completo

Por las lluvias registradas tanto a mitad de semana -que ya venían complicando las canchas- como las de esta madrugada, se suspendieron las fechas de la segunda división del fútbol masculino y todo el femenino. En el Apertura Polaca Burtovoy la mayoría de los encuentros fueron postergados.