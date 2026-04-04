La segunda fecha del Apertura de fútbol Femenino, Jésica López, tanto de la A como de la B, fue postergada en su totalidad y se aguarda por días y horarios de reprogramaciones.
Suspendidas las fechas de la B masculina y del Femenino completo
Por las lluvias registradas tanto a mitad de semana -que ya venían complicando las canchas- como las de esta madrugada, se suspendieron las fechas de la segunda división del fútbol masculino y todo el femenino. En el Apertura Polaca Burtovoy la mayoría de los encuentros fueron postergados.
La tercera jornada del Apertura 2026 de la Primera División B masculina se traslada directamente al sábado 11 de abril. Algunos ingresos a las canchas y también los campos de juego hizo que se tomara la decisión de reprogramar la fecha prevista para hoy.
En Primera A
En tanto, en el Apertura José Luis Burtovoy de la Primera División masculina, ya fueron postergados la mayoría de los encuentros que estaban programados para hoy: Las Flores-Santa Rosa, Universidad-El Quillá, Ciclón Racing-Gimnasia, Ciclón Norte-Ateneo, Colón de San Justo-Colón, Sanjustino-Juventud Unida y Newell’s-Nobleza.
Este viernes
Recordamos que este viernes en Recreo Sur, por la fecha 3, Cosmos y Unión igualaron sin goles y que La Perla del Oeste venció 3 a 0 a Independiente en la vecina ciudad de Santo Tomé.