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Suspendidas las fechas de la B masculina y del Femenino completo

Por las lluvias registradas tanto a mitad de semana -que ya venían complicando las canchas- como las de esta madrugada, se suspendieron las fechas de la segunda división del fútbol masculino y todo el femenino. En el Apertura Polaca Burtovoy la mayoría de los encuentros fueron postergados.

La Perla ganó en Santo Tomé. GentilezaLa Perla ganó en Santo Tomé. Gentileza
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La segunda fecha del Apertura de fútbol Femenino, Jésica López, tanto de la A como de la B, fue postergada en su totalidad y se aguarda por días y horarios de reprogramaciones.

La tercera jornada del Apertura 2026 de la Primera División B masculina se traslada directamente al sábado 11 de abril. Algunos ingresos a las canchas y también los campos de juego hizo que se tomara la decisión de reprogramar la fecha prevista para hoy.

En Primera A

En tanto, en el Apertura José Luis Burtovoy de la Primera División masculina, ya fueron postergados la mayoría de los encuentros que estaban programados para hoy: Las Flores-Santa Rosa, Universidad-El Quillá, Ciclón Racing-Gimnasia, Ciclón Norte-Ateneo, Colón de San Justo-Colón, Sanjustino-Juventud Unida y Newell’s-Nobleza.

Este viernes

Recordamos que este viernes en Recreo Sur, por la fecha 3, Cosmos y Unión igualaron sin goles y que La Perla del Oeste venció 3 a 0 a Independiente en la vecina ciudad de Santo Tomé.

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