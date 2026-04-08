El Club Atlético 9 de Julio informó este martes que el futbolista Matías Ferlini sufrió un accidente cerebrovascular luego de descompensarse durante el arribo del plantel a la ciudad de Las Parejas. El episodio obligó a una atención médica inmediata y a su posterior derivación para continuar con estudios y control especializado.
Preocupación en 9 de Julio: Matías Ferlini sufrió un ACV
El club rafaelino informó que el defensor central, de 22 años, se descompensó al llegar a Las Parejas, fue derivado a Rafaela y continúa bajo seguimiento. El parte oficial indicó que no presenta secuelas.
Ferlini es defensor central, tiene apenas 22 años y transita su primera temporada en el Federal A con la camiseta del club rafaelino. Llegó desde Sportivo Norte y su situación generó una fuerte preocupación en el entorno de 9 de Julio y en el fútbol regional.
Qué indicó el parte médico oficial
Según detalló la institución, el jugador recibió una primera asistencia en el hospital local y luego fue trasladado a Rafaela. Allí quedó internado para completar su evaluación clínica y seguir con el tratamiento indicado por los profesionales que intervienen en su recuperación.
De acuerdo con el informe firmado por la doctora Paola Capponi, jefa de Terapia Intensiva del Sanatorio Nosti, Ferlini sufrió un ACV que le provocó síntomas como dificultad en el habla y hormigueo en el brazo derecho. El mismo parte señaló que el futbolista no presenta secuelas derivadas de ese episodio.
El comunicado agregó que los estudios realizados detectaron otras lesiones que podrían ser previas, por lo que se resolvió avanzar con medicación preventiva y con una serie de estudios complementarios. Además, hasta el momento, las evaluaciones cardiológicas realizadas arrojaron resultados normales.
El mensaje del club y el seguimiento
Desde 9 de Julio transmitieron tranquilidad a la familia, a sus compañeros y a la comunidad deportiva al remarcar que el jugador se encuentra estable y bajo seguimiento médico. El club también destacó la rápida respuesta del Sanatorio Nosti y agradeció la atención brindada durante las primeras horas del cuadro.
La entidad rafaelina sostuvo además que continuará acompañando de cerca la evolución de Ferlini y que informará las novedades que surjan sobre su estado de salud. Mientras tanto, el caso generó preocupación en el Federal A y en el fútbol regional por el impacto del episodio vivido por un futbolista joven que recién daba sus primeros pasos en la categoría.