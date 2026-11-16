Este miércoles 18 de noviembre, desde las 19 y en las inmejorables instalaciones del Costa Litoral, se presentará una nueva edición de la Fiesta Provincial del Deporte 2026, evento que reconocerá a los mejores de la provincia como desde hace más de tres décadas, con el apoyo del Gobierno y la Lotería de la Provincia de Santa Fe.
En un año inolvidable, presentan la Fiesta Provincial del Deporte
Será este miércoles, desde las 19, en el Costa Litoral con presencia de deportistas, dirigentes, autoridades e invitados especiales. La gran noche de gala será el miércoles 2 de diciembre en Salones del Puerto.
La Agencia Santa Fe Deportes (Fabián Tavella, Fabián Acosta y Darío Pignata) convocará a deportistas, dirigentes, autoridades, empresarios y medios de prensa para brindar detalles de la noche de gala del deporte de la provincia, a realizarse el miércoles 2 de diciembre desde las 21 en Salones del Puerto.
La Fiesta Provincial del Deporte, con el apoyo histórico de El Litoral, le pondrá un broche de oro a un año inolvidable: los diez años de Copa Santa Fe, los Juegos Suramericanos y muchos momentos especiales.
Se trata de la edición número 34 en la capital de la provincia Invencible de Santa Fe: habrá 130 premiados, 30 ternas, 40 disciplinas, momentos únicos, reconocimientos y homenajes e invitados de lujo. Juan José Buscaglia, cara de FOX Sports y Conmebol en los tradicionales sorteos de las Copas Sudamericana y Libertadores, estará en la conducción.
En un año único para el deporte de la provincia, vuelve la Gran Noche de Gala y se trata del corolario a un año histórico para el deporte de Santa Fe, el de los Juegos Suramericanos. Con la presencia de las máximas autoridades, incluso del Gobernador Maximiliano Pullaro que acompañó todas las ediciones desde que ocupa el sillón del Brigadier, habrá importantesinvitados especiales, algunos de ellos campeones del mundo que hicieron grande la historia de nuestro deporte.
Como ocurre hace más de una década la ceremonia será televisada en vivo a través de la señal de RTS: Radio y Televisión Santafesina, Radio Gol 96,7 y el Multimedios Diario El Litoral.
Este año la fiesta reunirá a los atletas santafesinos que nos representaron en los Suramericanos Junior de Panamá, los Para-Sudamericanos en Colombia y los Suramericanos con sede en nuestra provincia.
Habrá homenajes especiales en el año del subcampeonato mundial de fútbol obtenido por la Argentina en Estados Unidos, México y Canadá; igualmente a los campeones mundiales de México 86 que estarán en Santa Fe de la mano del Secretario General de la Conmebol, el santafesino Nery Alberto Pumpido, arquero de ese equipo inolvidable.
También la Agencia coronará a los campeones de la Copa Santa Fe, la exitosa plataforma multideportiva, que este año se puso en disputa en 14 deportes y 20 disciplinas deportivas.
Los atletas que hicieron historia, que hoy son los embajadores del deporte provincial y que fueron los mejores en ediciones anteriores de esta Fiesta, también darán el presente tal es el caso de Germán Chiaraviglio, Rubén Rézola, Brian Impellizzieri, Federico Grabich y Evelyn Bermúdez la multicampeona de boxeo que fue la mejor deportista santafesina 2025.