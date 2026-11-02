Con el apoyo del Gobierno y la Lotería de Santa Fe

A un mes de la Fiesta del Deporte, en un año inolvidable para Santa Fe

La tradicional entrega a deportistas, camino a sus 34 años en la provincia invencible, se llevará a cabo el miércoles 2 de diciembre en Salones del Puerto. El mejor, la revelación, la consagración y un momento especial en modo tributo o reconocimiento.