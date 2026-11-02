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Con el apoyo del Gobierno y la Lotería de Santa Fe

A un mes de la Fiesta del Deporte, en un año inolvidable para Santa Fe

La tradicional entrega a deportistas, camino a sus 34 años en la provincia invencible, se llevará a cabo el miércoles 2 de diciembre en Salones del Puerto. El mejor, la revelación, la consagración y un momento especial en modo tributo o reconocimiento.

Con 14 deportes y 20 disciplinas, la competencia provincial se consolidó como algo inédito en el interior del país. Foto: Manuel FabatíaCon 14 deportes y 20 disciplinas, la competencia provincial se consolidó como algo inédito en el interior del país. Foto: Manuel Fabatía
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Los momentos más importantes de la Copa Santa Fe más ambiciosa de la historia (14 deportes y 20 disciplinas), los atletas santafesinos destacados en los inolvidables Juegos Deportivos Suramericanos y un momento de tributo muy especial en modo Mundial serán los protagonistas determinantes de la Fiesta Provincial del Deporte, que cuenta con el auspicio y apoyo de Gobierno de Santa Fe junto a Lotería de Santa Fe. La tradicional entrega se llevará a cabo el miércoles 2 de diciembre en Salones del Puerto con televisación a cada rincón de la provincia.

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Juanjo Buscaglia, el hombre de FOX Sports y la voz de Conmebol en los sorteos de las Copas Libertadores y Sudamericana, será el conductor de esta edición 2026 que cada año organiza la Agencia Santa Fe Deportes.

Este 2026 fue desde todo punto de vista inolvidable para la provincia, después que a principio de año el propio Gobernador, Maximiliano Pullaro, tirara el desafío: “Quiero que la provincia de Santa Fe sea la capital del deporte en la Argentina”. La Copa Santa Fe más ambiciosa desde que arrancó y los Juegos Deportivos Suramericanos le dieron la derecha.

A un mes de la Fiesta del Deporte, en un año inolvidable para Santa FeLa tradicional entrega a deportistas, camino a sus 34 años en la provincia invencible, se llevará a cabo el miércoles 2 de diciembre en Salones del Puerto. Foto: Manuel Fabatía

Con 14 deportes y 20 disciplinas, la competencia provincial se consolidó como algo inédito en el interior del país. Camino a sus primeros diez años, la Copa Santa Fe fue creciendo en estructura, organización y apoyo para deportistas e instituciones.

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El gran desafío de cumplir con el compromiso que se había adquirido con ODESUR derivaron en los Juegos Deportivos Suramericanos más importante de la historia a nivel convocatoria de público en la provincia invencible de Santa Fe. Se destacarán, en la gala del deporte, las tres sedes y los medallistas.

Finalmente, habrá un recuerdo muy especial para los 40 años de Argentina Campeón en México ’86, con la presencia de aporte santafesino en el equipo de Carlos Bilardo y Diego Armando Maradona.

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Daniel Di Lena

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