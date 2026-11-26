Alerta informática

Ciberataque a la FIFA: hackers accedieron a información personal y documentos internos

El máximo organismo del fútbol mundial reconoció que sufrió un acceso no autorizado a sus sistemas digitales, que permitió la extracción de información personal y empresarial. La entidad inició una investigación junto con las fuerzas de seguridad y aseguró que los datos afectados representan una parte limitada de sus archivos.