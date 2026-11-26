La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó que fue víctima de un ciberataque que permitió a delincuentes informáticos acceder sin autorización a un conjunto de datos personales y comerciales almacenados en sus sistemas.
Ciberataque a la FIFA: hackers accedieron a información personal y documentos internos
El máximo organismo del fútbol mundial reconoció que sufrió un acceso no autorizado a sus sistemas digitales, que permitió la extracción de información personal y empresarial. La entidad inició una investigación junto con las fuerzas de seguridad y aseguró que los datos afectados representan una parte limitada de sus archivos.
El organismo rector del fútbol mundial informó que trabaja junto con las autoridades policiales para esclarecer lo sucedido, determinar el alcance de la intrusión e identificar a los responsables.
A través de un comunicado, la FIFA condenó el ataque y advirtió sobre la gravedad de la difusión no autorizada de información. "La FIFA está trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden", señaló la institución.
Además, sostuvo que este tipo de acciones representa una vulneración de la privacidad y puede generar consecuencias para las personas cuyos datos quedaron expuestos.
Un grupo de hackers se atribuyó el ataque
La intrusión fue vinculada al grupo denominado Handsome Boy Hacking Club, que difundió capturas de pantalla en la red social X y se atribuyó la responsabilidad del incidente.
Según las publicaciones atribuidas a esa agrupación, los atacantes habrían descargado más de 12 gigabytes de documentos internos de la FIFA. Esa información encendió las alertas sobre la seguridad de los sistemas digitales de la organización.
Por el momento, no se difundieron detalles completos sobre la naturaleza de todos los archivos comprometidos ni sobre la identidad de las personas cuyos datos podrían haber quedado expuestos.
Qué información quedó comprometida
Desde la FIFA señalaron que el volumen de información afectada representa aproximadamente el 0,1% del total de los datos recopilados por la organización a nivel mundial.
Asimismo, el organismo aseguró que los archivos correspondientes al proyecto FIFA Forward Enterprise no fueron comprometidos durante el incidente.
La entidad no precisó públicamente el alcance individual de la filtración, por lo que las investigaciones en curso serán determinantes para establecer qué documentación fue sustraída y cuáles podrían ser sus consecuencias.
Investigación en marcha y preocupación por la seguridad
La FIFA calificó el episodio como una violación grave e inaceptable de la privacidad y remarcó que la difusión de información obtenida mediante accesos ilegales puede tener consecuencias significativas para las personas y organizaciones afectadas.
El caso se conoció en un contexto institucional particular, mientras el presidente Gianni Infantino transita el proceso previo a la elección de autoridades de la FIFA, prevista para marzo de 2027, en la que buscará extender su mandato hasta 2031.
Mientras avanzan las actuaciones policiales, el organismo deberá determinar cómo se produjo la vulneración, qué información fue extraída y si existen riesgos adicionales para sus sistemas informáticos.