La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, que se disputarán este sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Con los ocho equipos clasificados, quedaron establecidos los días, horarios y escenarios de los encuentros que definirán a los semifinalistas.
Así quedaron definidos los cruces de cuartos de final de la Liga Profesional
Ya quedó pautada la programación de los cuatro cruces que definirán a los semifinalistas. Boca jugará el domingo ante Gimnasia y River visitará a Instituto.
La actividad comenzará el sábado con dos partidos. Desde las 20, Vélez recibirá a Independiente en el estadio José Amalfitani, mientras que a las 22 Instituto de Córdoba será local ante River en el estadio Monumental Presidente Perón, en Alta Córdoba.
La segunda jornada tendrá otros dos cruces. El domingo, Rosario Central enfrentará a Barracas Central desde las 17 en el Gigante de Arroyito. Más tarde, a las 20.30, Boca recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en La Bombonera, en el último encuentro de la instancia.
Uno de los aspectos que generó expectativa durante la organización fue la sede del partido entre Instituto y River. La posibilidad de trasladar el encuentro estuvo vinculada al estado del campo de juego del conjunto cordobés. Finalmente, se confirmó que se jugará en el estadio de Alta Córdoba.
La programación completa
Los cuartos de final se desarrollarán a partido único y tendrán cuatro enfrentamientos entre los equipos que superaron los octavos de final.
Sábado 28 de noviembre
20 hs: Vélez vs. Independiente, en el estadio José Amalfitani.
22 hs: Instituto vs. River, en el estadio Monumental Presidente Perón.
Domingo 29 de noviembre
17 hs: Rosario Central vs. Barracas Central, en el Gigante de Arroyito.
20.30 hs: Boca vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, en La Bombonera.
Los cuatro ganadores avanzarán a las semifinales del campeonato, que se disputarán el fin de semana del 5 y 6 de diciembre.
Cómo se definen los cruces
De acuerdo con el reglamento del certamen, los cuartos de final se disputarán en el estadio del equipo que haya conseguido la mejor ubicación en la Fase de Zonas.
En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, los encuentros tendrán un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si la paridad continúa, el clasificado a las semifinales se determinará mediante una definición por penales.
La instancia reunirá a ocho equipos que llegaron a esta etapa después de superar los octavos de final: Vélez, Independiente, Instituto, River, Rosario Central, Barracas Central, Boca y Gimnasia de La Plata.
La definición del Torneo Clausura 2026 está prevista para el sábado 12 de diciembre, en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.