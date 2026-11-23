Instituto se enfrentó a Huracán en los octavos de final de la Liga Profesional, con un resultado final de 2-1.
Instituto le ganó a Huracán por los octavos del Clausura
En un duelo cargado de emociones y juego físico, el equipo cordobés resistió los constantes embates de su rival tras quedar con diez hombres en Córdoba.
Los goles de Instituto fueron anotados por Alex Luna al inicio del partido y Facundo Suárez a los 19 minutos del primer tiempo. Huracán descontó con un gol de Jordy Caicedo a los 20 minutos del segundo tiempo.
Durante el encuentro, Instituto sufrió la expulsión de Giuliano Cerato a los 32 minutos del segundo tiempo tras recibir su segunda tarjeta amarilla.
Además, el equipo enfrentó dos lesiones significativas en el primer tiempo, con Jeremías Lázaro y Alex Luna dejando el campo llorando.
Las estadísticas del partido reflejan que Huracán tuvo una mayor posesión del balón (57%) y más tiros al arco (16), mientras que Instituto logró 13 tiros. El partido se llevó a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Instituto buscaba avanzar en el torneo.