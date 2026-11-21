Boca venció por 2-0 a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana y volvió a conquistar un título internacional después de 18 años. Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel marcaron los goles del equipo de Rodolfo Arruabarrena en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
Boca ganó la Sudamericana y cortó una sequía de 18 años sin títulos internacionales
Ascacíbar y Merentiel marcaron el 2-0 ante Atlético Mineiro. El plantel postergó el regreso por la descompensación de Paredes y este domingo tiene previsto volver al país.
Con esta victoria, el club alcanzó su tercera Sudamericana, después de las obtenidas en 2004 y 2005, y quedó como el máximo ganador de la competencia. Su anterior consagración internacional había sido en la Recopa de 2008, cuando superó a Arsenal de Sarandí.
La celebración tuvo un momento de preocupación por Leandro Paredes, quien se descompensó durante una entrevista posterior a la premiación y fue trasladado a una clínica. Su situación llevó a modificar el viaje de regreso y la delegación pasó la noche en Colombia.
Ascacíbar abrió el camino
Boca generó peligro desde el comienzo. A los cuatro minutos, Merentiel tuvo una oportunidad dentro del área chica después de un error del arquero Everson, pero su remate dio en el travesaño.
La apertura llegó a los 16 minutos, cuando Ascacíbar aprovechó una pelota que quedó picando tras una serie de rebotes y convirtió con un potente disparo dentro del área. Poco antes, al mediocampista le habían anulado otro gol por posición adelantada.
El conjunto argentino contó con ocasiones para ampliar la diferencia antes del descanso, aunque no logró concretarlas. Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, se fue al entretiempo un gol abajo.
Merentiel amplió la ventaja
Apenas comenzado el complemento, Sebastián Villa desbordó con una jugada individual y envió un centro bajo para Merentiel. El uruguayo definió solo en el área chica y puso el 2-0 a los tres minutos del segundo tiempo.
Con la ventaja, Boca se replegó y el equipo brasileño pasó a tener más aproximaciones, aunque con poca claridad. Arruabarrena recurrió al banco para sostener el resultado: Tomás Belmonte ingresó por Paredes y luego entraron Enner Valencia y Alan Velasco.
El encuentro, arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte, terminó con el triunfo argentino. Boca sumó así una nueva conquista continental en la misma temporada en la que se había quedado con la tabla anual de la Liga Profesional.
El regreso y la agenda del Clausura
El plantel tenía previsto regresar durante la madrugada, pero la atención médica de Paredes obligó a postergar la salida. Arruabarrena explicó en la conferencia posterior al partido que el capitán ya se había sentido mal durante el entretiempo.
Según el cronograma informado para este domingo, la delegación dejará el hotel a las 12 y abordará un vuelo chárter dos horas más tarde. La llegada al aeropuerto de Ezeiza está prevista alrededor de las 22, siempre que no se produzcan modificaciones.
Los jugadores tendrán descanso al llegar y retomarán los entrenamientos el lunes en el predio de Ezeiza. El próximo compromiso será el miércoles a las 21, cuando Boca reciba a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura.