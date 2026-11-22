Leandro Paredes regresó a la concentración de Boca y participó de los festejos por la Copa Sudamericana después del desmayo que sufrió tras la final ante Atlético Mineiro. El mediocampista había sido asistido y trasladado por precaución a una clínica de Barranquilla.
Boca llevó tranquilidad sobre Paredes tras su desmayo: “Todo ok por acá”
El capitán fue atendido y trasladado a una clínica después de caer durante una entrevista. Más tarde regresó al hotel y se sumó a la celebración de la Copa Sudamericana.
Durante la madrugada de este domingo, el club difundió un video en el que se lo ve saludando a sus compañeros durante la cena. La publicación estuvo acompañada por un mensaje en tono de celebración: “#ParteMédico - Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá”.
El propio futbolista también publicó una historia en Instagram para llevar tranquilidad después de las imágenes que generaron preocupación: “Estamos bien, aguante Boca hoy y siempre”.
El desmayo durante una entrevista
El episodio ocurrió después del partido y de la premiación, mientras Paredes hablaba con el periodista Marcelo Benedetto para DSports. El capitán cayó al piso y recibió atención médica antes de ser llevado a un centro de salud para realizarse estudios.
Según informó Clarín, sus padres, su esposa y sus hijos lo acompañaron durante la asistencia. Más tarde pudo regresar al hotel donde se alojaba el plantel y encontrarse con sus compañeros para celebrar el título continental.
La final se disputó en condiciones de calor y humedad, con una sensación térmica cercana a los 39 grados. Durante el encuentro, el volante había mostrado dificultades para recuperarse entre las distintas acciones del juego.
Las señales durante el partido
En varios pasajes, Paredes se puso en cuclillas y aprovechó las interrupciones para buscar aire. En una de ellas, mientras atendían a Miguel Merentiel por un golpe, Milton Delgado se acercó a asistirlo y luego pidió una bebida isotónica al banco de suplentes.
El mediocampista continuó después del descanso, pero Rodolfo Arruabarrena lo reemplazó por Tomás Belmonte tras el gol de Merentiel. Ya fuera de la cancha, sus compañeros lo abanicaron con toallas mientras le aplicaban hielo en la nuca.
Antes de levantar el trofeo, el capitán volvió a expresar que se sentía mareado. En un video de la premiación se lo escucha decirle a un asistente del cuerpo técnico: “¡Estoy mareado, no muerto... mareado!”.
El regreso a la concentración
La publicación de Boca mostró al futbolista nuevamente junto al grupo, aunque el mensaje difundido en redes no detalló un diagnóstico ni los resultados de los estudios realizados en la clínica.
Paredes levantó su segundo trofeo en diez días, después de la consagración en la tabla anual de la Liga Profesional. El próximo compromiso de Boca será el miércoles ante Independiente Rivadavia de Mendoza, por los octavos de final del Torneo Clausura.