La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana tuvo un momento de preocupación cuando Leandro Paredes se desmayó en plena entrevista televisiva, minutos después de la victoria frente a Atlético Mineiro en Barranquilla.
Leandro Paredes se desmayó en plena entrevista tras el título de Boca y generó preocupación
El capitán xeneize se desplomó mientras hablaba con la prensa después de la consagración en la Copa Sudamericana. Ya había sufrido mareos durante el partido y fue reemplazado en el segundo tiempo. Se encuentra bien.
El capitán xeneize estaba hablando con DSports en el campo de juego cuando se desplomó repentinamente frente a las cámaras. La situación generó alarma entre los periodistas y las personas que se encontraban alrededor, que rápidamente acudieron a asistirlo.
Qué pasó con Leandro Paredes después del partido
El futbolista recibió asistencia inmediata y logró recuperarse. Según informaron durante la transmisión, se encontraba bien y se retiró hacia el vestuario por sus propios medios, incluso levantando el pulgar para llevar tranquilidad.
El episodio se produjo después de una final exigente, disputada bajo altas temperaturas y una elevada humedad en Barranquilla. Paredes ya había manifestado malestar durante el encuentro y no pudo completar el partido.
El calor ya había afectado al capitán de Boca durante la final
Paredes fue reemplazado a los 58 minutos del partido. Durante el encuentro había evidenciado signos de cansancio y mareos, por lo que el cuerpo técnico decidió sacarlo de la cancha.
El entrenador de Boca también se refirió a ese episodio después de la final y contó que el mediocampista había sufrido un bajón físico durante el primer tiempo. Aunque había mejorado en el descanso, volvió a sentirse mal en el complemento.
El intenso calor y el desgaste físico aparecen como posibles factores relacionados con la descompensación, aunque hasta el momento no se difundió un diagnóstico médico oficial que confirme la causa del desmayo.
Boca volvió a festejar un título internacional
El susto de Paredes contrastó con la alegría de Boca, que venció 2-0 a Atlético Mineiro y conquistó la Copa Sudamericana, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel.
El triunfo significó el regreso del Xeneize a los títulos internacionales después de 18 años y la obtención de su tercera Copa Sudamericana.
Paredes, que había sido uno de los referentes del equipo durante el torneo, pudo recuperarse del episodio y acompañar los festejos de una noche histórica para el club.