Fútbol Internacional

Boca va por el título de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro para cortar 18 años de sequía internacional

El Xeneize y el conjunto brasileño se enfrentan hoy desde las 19.30 (hora argentina) en Barranquilla, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Santiago Ascacíbar trabajó de manera diferenciada por precaución, pero será titular en el equipo de Rodolfo Arruabarrena.