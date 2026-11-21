Boca Juniors y Atlético Mineiro protagonizarán hoy la gran final de la Copa Sudamericana 2026, en un encuentro único que se disputará desde las 19.30 de Argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, el campeón se definirá mediante un alargue de 30 minutos y, de persistir el empate, a través de remates desde el punto penal.
Boca va por el título de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro para cortar 18 años de sequía internacional
El Xeneize y el conjunto brasileño se enfrentan hoy desde las 19.30 (hora argentina) en Barranquilla, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Santiago Ascacíbar trabajó de manera diferenciada por precaución, pero será titular en el equipo de Rodolfo Arruabarrena.
Para el conjunto de la Ribera, reciente campeón del Torneo Clausura de AFA, la cita representa la oportunidad de poner fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales, desde la obtención de la Recopa Sudamericana 2008 frente a Arsenal. Desde aquella consagración, el Xeneize cayó en las tres finales continentales que disputó: todas por Copa Libertadores, en 2012 ante Corinthians, en 2018 frente a River Plate y en 2023 contra Fluminense.
En la previa del duelo decisivo, Santiago Ascacíbar encendió las alarmas en el último entrenamiento en suelo colombiano al realizar trabajos diferenciados. Sin embargo, desde el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena confirmaron que se trató únicamente de una medida preventiva para administrar las cargas físicas del volante, quien arrastra un esguince sufrido el pasado 7 de noviembre ante Defensa y Justicia, por lo que su presencia desde el arranque no corre riesgo. La única duda en el once titular pasa por el sector ofensivo, donde Tomás Aranda y Alan Velasco disputan un lugar.
Del otro lado estará el Atlético Mineiro dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, que cuenta en sus filas con futbolistas de jerarquía internacional como Éverson, Renan Lodi, Fred y Bernard, además del delantero argentino Tomás Cuello. El arbitraje estará a cargo del uruguayo Andrés Matonte, secundado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas, mientras que Antonio García supervisará las acciones desde el VAR.
Probables formaciones
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez.
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla, Colombia).
Hora: 19.30 (de Argentina).
Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
VAR: Antonio García (Uruguay).