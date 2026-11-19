Boca está en vísperas de una nueva final en la que podrá consagrarse por tercera vez campeón de la Copa Sudamericana, 21 años después de la última, en 2005, cuando se coronó bicampeón tras haber conquistado también la edición del año anterior.
El camino de Boca hacia su bicampeonato de la Copa Sudamericana en 2004 y 2005
El “Xeneize” se encuentra en vísperas de una nueva final donde podrá conseguir su tercer campeonato. Ganó el torneo internacional en los años 2004 y 2005.
El "Xeneize" definirá ante Atlético Mineiro de Brasil si podrá ser el único equipo en levantar en tres ocasiones el segundo trofeo internacional más importante a nivel clubes.
El partido se disputará este sábado, desde las 19:00 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, Colombia. Además, buscará su segundo título en el año, tras haber quedado primero en la Tabla Anual y proclamarse campeón de liga.
Campeonato 2004
Tras recibir una invitación de la Conmebol para disputar la competencia, en la que participaban 35 equipos y se jugaba a partidos de ida y vuelta con eliminación directa, el camino de Boca hacia el primer campeonato comenzó en octavos de final, al enfrentar a San Lorenzo en condición de visitante, donde cayó 1-0 por el tanto de Hernán González a los 44 minutos de la segunda parte.
El segundo encuentro se disputó en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por decisión del presidente "Xeneize" de ese entonces, Mauricio Macri, quien, por políticas de expansión, mudó la localía a dicho recinto con el objetivo de "llegar a los hinchas del interior". Boca logró empatar la serie con la victoria por 2-1, con los tantos de Martín Palermo y Carlos Tévez y el descuento de Ariel Pereyra para el "Ciclón".
La llave se definió por penales, en la que el arquero del equipo de la Ribera, Roberto "el Pato" Abbondanzieri, fue fundamental al atajarle el remate a Ezequiel "Pocho" Lavezzi, a lo que se sumó el fallido tiro de Pablo Zabaleta. Cristian Traverso selló el boleto hacia la siguiente fase con un resultado final de 4-1.
El "Xeneize" se midió ante Cerro Porteño en los cuartos de final. El partido de ida, dirigido por Miguel Ángel Brindisi y disputado nuevamente en Salta, terminó 1-1.
En la vuelta, Jorge José Benítez asumió como técnico interino y el encuentro, jugado en Asunción, se definió desde el punto penal después de un partido sin goles.
La tanda se hizo larga: Rolando Schiavi y Guglielminpietro fallaron, pero Abbondanzieri volvió a hacerse gigante y atajó los remates de César Ramírez y Roberto Amarilla, mientras que Pedro Benítez la tiró afuera para terminar 8-7.
En semifinales se enfrentó a Internacional de Brasil, esta vez la ida en "La Bombonera" el local consiguió una victoria por 4-2; una ventaja que mantuvo en el global ya que la vuelta en Porto Alegre quedo sin goles, siendo así la clásificación de Boca a la gran final de la competencia.
En la última instancia, Boca definió la Copa Sudamericana frente a Bolívar, en lo que sería la primera final para ambos equipos.
El primer partido se jugó en el estadio Hernando Siles de La Paz, donde el equipo boliviano ganó con un tanto de Horacio Chiorazzo, mientras que el último encuentro se realizó en "La Bombonera", donde, con los goles de Martín Palermo de cabeza y Carlos Tévez, Boca dio vuelta el resultado 2-1 global para que Diego Armando Maradona y toda la hinchada "xeneize" presente gritaran campeón por primera vez en el torneo internacional.
El equipo que formó Boca la noche en que salió campeón fue: Roberto Carlos Abbondanzieri; José María Calvo, Ronaldo Carlos Schiavi, Cristian Alberto Traverso, Aníbal Samuel Matellán; Diego Cagna, Alfredo Raúl Cascini, Andrés Guglielminpietro, Gluillermo Barros Schelotto; Martín Palermo y Carlos Tévez. DT: Jorge José Benítez.
Bicampeonato 2005
Boca volvió a aparecer entre los clasificados a la competencia, esta vez por su condición de campeón vigente. Disputó los octavos de final contra Cerro Porteño: en la ida, en Asunción, el partido terminó 2-2; en la vuelta, nuevamente el "Xeneize" trasladó la localía al estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y, bajo la conducción de Alfio “El Coco” Basile, goleó 5-1 al equipo dirigido por Gustavo Costas en ese momento para clasificarse a cuartos de final.
Precisamente, en la instancia de cuartos, se midió ante el Internacional de Brasil, también conocido de la edición anterior. Esta vez comenzó con una derrota en el país vecino, pero logró dar vuelta el global con un resultado aplastante de 4-1, con un hat-trick de Rodrigo Palacio y un gol de Martín Palermo, en "La Bombonera".
A un paso de llegar a la última fase de la competencia, en la ida de la semifinal Boca recibió a la Universidad Católica, que rescató un empate por 2-2 en Buenos Aires; mientras que la llave se definió con el tanto de Rolando Schiavi, que selló un global de 3-2 en Santiago de Chile y le permitió meterse en la final del campeonato.
En la final, Boca quedó mano a mano con los Pumas de México, equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Con ellos tuvo la serie más difícil, ya que empató en uno en el estadio Olímpico Universitario, mientras que en La Bombonera obtuvo el mismo resultado, llevando la definición a los penales, donde el "Pato" Abbondanzieri fue la figura que coronó al equipo dirigido por el "Coco" Basile: atajó dos penales y pateó el definitorio para consagrarse como bicampeón en la segunda copa internacional más importante del continente.
El equipo que formó Boca la noche en que salió campeón fue: Roberto Carlos Abbondanzieri; Huego Ibarra, Rolando Carlos Schiavi, Daniel Alberto Díaz, Juan Angel Krupoviesa; Sebastián Battaglia, Fernándo Gago, Daniel Rubén Bilos, Federico Insúa; Rodrigo Palacio y Marín Palermo. DT: Alfio Basile.