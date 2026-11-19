Silvia Tuyà Viñas se convertirá en la primera mujer en integrar el cuerpo técnico del plantel profesional masculino del Manchester United al sumarse al equipo de trabajo de Mauricio Pochettino, según informó el diario británico The Sun.
Silvia Tuyà Viñas será la primera mujer en el cuerpo técnico del Manchester United junto a Pochettino
La preparadora física catalana, doctora en Ciencias del Deporte, desembarca en el plantel profesional masculino de los Diablos Rojos tras acompañar al entrenador argentino en la selección de Estados Unidos.
La preparadora física catalana arribará al centro de entrenamiento de Carrington junto al resto de los colaboradores elegidos por el entrenador argentino, quien inició este miércoles su ciclo en el club inglés tras finalizar su etapa al frente de la selección de Estados Unidos.
La incorporación de la especialista de 46 años representa un antecedente inédito en la historia de Old Trafford, aunque da continuidad a un vínculo profesional ya consolidado. En octubre de 2024, Tuyà Viñas se sumó al seleccionado estadounidense bajo la conducción de Pochettino, convirtiéndose también en la primera mujer registrada oficialmente en el cuerpo técnico de ese combinado nacional.
Trayectoria y formación académica
Doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte —con especialización en preparación física para deportes de equipo— y con dominio de inglés, español y catalán, su perfil combina la gestión en el alto rendimiento con la investigación académica.
Antes de su desembarco en el fútbol internacional, inició su carrera en un centro de alto rendimiento de Barcelona, trabajó en el fútbol femenino español en el FC Levante Las Planas —institución a la que regresó este año, bajo la denominación FC Levante Badalona, como preparadora física de fuerza— y ejerció la docencia universitaria en el Tecnocampus de Mataró y en el Máster Profesional de Alto Rendimiento en Deporte de Equipo (Mastercede).
El vínculo con el entrenador argentino
La relación laboral entre Pochettino y Tuyà Viñas comenzó a gestarse durante el paso del técnico por el Chelsea, instancia en la que la preparadora catalana y su mentor, el catedrático Gerard Moras Feliu, brindaron asesoramiento externo sobre metodologías de entrenamiento físico.
Aquella experiencia llevó al santafesino a incorporarla de manera permanente cuando asumió el mando del equipo nacional norteamericano.
En esta cuarta etapa de Pochettino en la Premier League —a la que llega tras clasificar a Estados Unidos a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf luego de vencer a Haití por 6 a 0 y 2 a 0—, la especialista coordinará tareas junto a Sebastiano Pochettino, hijo del entrenador, quien continuará desempeñándose como científico deportivo del grupo desde su incorporación en el Tottenham.
La estructura técnica que acompaña al director técnico en este complejo desafío deportivo —con el conjunto inglés comprometido en la zona baja de la tabla— se completa con colaboradores históricos de su confianza: el español Jesús Pérez como principal asistente en decisiones deportivas, el argentino Miguel D’Agostino en el rol de ayudante de campo y el español Toni Jiménez como entrenador de arqueros.
"Estoy muy emocionado de estar aquí. Es un honor, un privilegio estar en este club increíble. Y sí, deseando empezar a trabajar", expresó Pochettino en sus primeras declaraciones oficiales en Manchester.