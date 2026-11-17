Wayne Rooney, máximo goleador histórico de la selección inglesa y leyenda absoluta del Manchester United, sacudió al mundo del deporte con un testimonio íntimo y desgarrador sobre su salud mental.
Wayne Rooney habló sobre su lucha contra la depresión y el alcoholismo
El exdelantero del Manchester United y la selección inglesa reveló que se aislaba durante días en el punto más alto de su carrera y explicó cómo los prejuicios del ambiente futbolístico le impidieron pedir ayuda profesional a tiempo.
En su participación en el podcast Life at the Midpoint, el exdelantero reveló que atravesó una profunda crisis marcada por la depresión, el consumo excesivo de alcohol y el aislamiento, al punto de llegar a pensar en el suicidio cuando se encontraba en la cima de su carrera futbolística.
"Cuando bebía, me encerraba en mi casa durante dos días y solo bebía. Eso fue en el mejor momento de mi carrera", confesó el exfutbolista de 41 años.
Durante más de una década, Rooney encarnó dentro de la cancha la imagen del jugador indomable, temperamental y capaz de absorber cualquier tipo de presión mediática o deportiva; sin embargo, puertas adentro libraba una batalla silenciosa que puso en riesgo su vida.
El aislamiento detrás de los títulos
En la entrevista, el exatacante detalló la magnitud del cuadro que atravesó tras el nacimiento de su primer hijo, Kai. "Estaba en un momento en el que piensas en suicidarte. No quería estar con nadie. No quería ver a gente en las calles, no quería entrar a una tienda. Solo estaba cómodo en un campo de fútbol, pero el resto me costaba mucho", relató.
Según explicó, en sus días libres se recluía en su sala de juegos durante jornadas enteras para beber y evitar que su hijo lo viera en ese estado, recurriendo luego a gotas para los ojos y chicles para disimular los rastros del alcohol antes de presentarse a los entrenamientos.
Rooney también apuntó contra la cultura tradicional del vestuario y los prejuicios que rodean al fútbol de élite, factores que retrasaron su búsqueda de asistencia profesional. Según reconoció, sentía la obligación de ocultar cualquier vulnerabilidad porque pedir ayuda podía hacerlo sentir "menos hombre", un mandato que terminó profundizando su soledad.
Terapia, recuperación y un mensaje para el deporte
El punto de inflexión llegó gracias al acompañamiento de su esposa, Coleen, quien lo impulsó a iniciar un tratamiento psicológico. Hoy, ya retirado de las canchas y abocado a su rol como comentarista televisivo y columnista de la BBC, Rooney aseguró que lleva meses sin consumir alcohol tras haber modificado por completo sus hábitos alimenticios y su rutina física.
Su crudo relato vuelve a poner sobre la mesa el costo oculto de una industria que suele exigirles invulnerabilidad a sus protagonistas, dejando en claro que reconocer el sufrimiento y pedir ayuda a tiempo es fundamental más allá de cualquier éxito deportivo.