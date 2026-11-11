#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Gestiones avanzadas con Manchester United

Pochettino, cada vez más cerca de regresar a la Premier League

La dirigencia del club inglés inició conversaciones con el entorno del entrenador argentino, que actualmente conduce a la selección de Estados Unidos y tiene contrato hasta 2030. La posible salida de Michael Carrick y los malos resultados en la Premier League aceleraron las gestiones en Old Trafford.

Mauricio Pochettino negocia su llegada al Manchester UnitedMauricio Pochettino negocia su llegada al Manchester United
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El Manchester United avanzó en las gestiones para contratar a Mauricio Pochettino como nuevo entrenador, en medio de la crisis deportiva que atraviesa el equipo en la Premier League y de la posible salida de Michael Carrick.

Según informó el medio británico The Athletic, representantes de la institución mantuvieron conversaciones con el entorno del técnico argentino el martes 10 de noviembre para discutir las condiciones personales de un eventual acuerdo. Por el momento, no trascendieron obstáculos importantes en las negociaciones.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - United States Press Conference - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 5, 2026 U.S. coach Mauricio Pochettino during the press conference IMAGN IMAGES via Reuters/Steven Bisig/File PhotoMauricio Pochettino negocia su llegada al Manchester United ante la crisis deportiva del club

Pochettino, actualmente al frente de la selección de Estados Unidos, aparece como uno de los principales candidatos para asumir el desafío de conducir al equipo inglés y regresar a la Premier League.

El contrato con Estados Unidos, un obstáculo para la negociación

El entrenador rosarino renovó recientemente su vínculo con la selección estadounidense hasta 2030. Por ese motivo, su salida anticipada requeriría una compensación económica que, según las informaciones publicadas, rondaría los 7,4 millones de libras.

Hasta el momento, la dirigencia de la federación estadounidense no habría recibido una notificación oficial sobre una posible desvinculación. Mientras tanto, el seleccionado continúa con su preparación para enfrentar a Haití.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 6, 2026 U.S. coach Mauricio Pochettino looks dejected after the match following their elimination from the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Blake DahlinMauricio Pochettino negocia su llegada al Manchester United ante la crisis deportiva del club

La situación contractual de Pochettino representa uno de los principales puntos a resolver si el Manchester United pretende avanzar con su contratación.

La crisis deportiva acelera las decisiones en Old Trafford

Los malos resultados llevaron al Manchester United a una situación comprometida en la Premier League. El equipo ocupa el puesto 18 de la tabla, con apenas una victoria en diez partidos, un registro que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico.

Mirá tambiénLuto en el fútbol argentino: murió Carlos Babington, leyenda de Huracán

En este contexto, los directivos Omar Berrada y Jason Wilcox viajaron a Mónaco para mantener conversaciones sobre el futuro de Carrick junto al copropietario Jim Ratcliffe y contar con la aprobación de la familia Glazer, accionista del club.

La posibilidad de un cambio de entrenador busca dar una respuesta a la delicada situación deportiva que atraviesa una de las instituciones más importantes del fútbol inglés.

El clásico ante Liverpool condiciona el calendario

El calendario también influye en los tiempos de la negociación. El Manchester United deberá visitar a Liverpool en Anfield el próximo 22 de noviembre, en un compromiso que podría marcar un punto de inflexión para el equipo.

Ante la proximidad del encuentro y el escaso margen para organizar la llegada de un nuevo cuerpo técnico, la dirigencia evalúa la posibilidad de designar un entrenador interino para ese partido.

Mirá tambiénAsegurar a Tarra-gol, vender a Marabel y “Vacaciones Ya”, los temas de Unión

Mientras continúan las conversaciones por Pochettino, el club deberá resolver primero la situación de Carrick y definir los pasos para una eventual transición en el banco de suplentes.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Reino Unido
Estados Unidos
Premier League

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro