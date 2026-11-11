El Manchester United avanzó en las gestiones para contratar a Mauricio Pochettino como nuevo entrenador, en medio de la crisis deportiva que atraviesa el equipo en la Premier League y de la posible salida de Michael Carrick.
Pochettino, cada vez más cerca de regresar a la Premier League
La dirigencia del club inglés inició conversaciones con el entorno del entrenador argentino, que actualmente conduce a la selección de Estados Unidos y tiene contrato hasta 2030. La posible salida de Michael Carrick y los malos resultados en la Premier League aceleraron las gestiones en Old Trafford.
Según informó el medio británico The Athletic, representantes de la institución mantuvieron conversaciones con el entorno del técnico argentino el martes 10 de noviembre para discutir las condiciones personales de un eventual acuerdo. Por el momento, no trascendieron obstáculos importantes en las negociaciones.
Pochettino, actualmente al frente de la selección de Estados Unidos, aparece como uno de los principales candidatos para asumir el desafío de conducir al equipo inglés y regresar a la Premier League.
El contrato con Estados Unidos, un obstáculo para la negociación
El entrenador rosarino renovó recientemente su vínculo con la selección estadounidense hasta 2030. Por ese motivo, su salida anticipada requeriría una compensación económica que, según las informaciones publicadas, rondaría los 7,4 millones de libras.
Hasta el momento, la dirigencia de la federación estadounidense no habría recibido una notificación oficial sobre una posible desvinculación. Mientras tanto, el seleccionado continúa con su preparación para enfrentar a Haití.
La situación contractual de Pochettino representa uno de los principales puntos a resolver si el Manchester United pretende avanzar con su contratación.
La crisis deportiva acelera las decisiones en Old Trafford
Los malos resultados llevaron al Manchester United a una situación comprometida en la Premier League. El equipo ocupa el puesto 18 de la tabla, con apenas una victoria en diez partidos, un registro que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico.
En este contexto, los directivos Omar Berrada y Jason Wilcox viajaron a Mónaco para mantener conversaciones sobre el futuro de Carrick junto al copropietario Jim Ratcliffe y contar con la aprobación de la familia Glazer, accionista del club.
La posibilidad de un cambio de entrenador busca dar una respuesta a la delicada situación deportiva que atraviesa una de las instituciones más importantes del fútbol inglés.
El clásico ante Liverpool condiciona el calendario
El calendario también influye en los tiempos de la negociación. El Manchester United deberá visitar a Liverpool en Anfield el próximo 22 de noviembre, en un compromiso que podría marcar un punto de inflexión para el equipo.
Ante la proximidad del encuentro y el escaso margen para organizar la llegada de un nuevo cuerpo técnico, la dirigencia evalúa la posibilidad de designar un entrenador interino para ese partido.
Mientras continúan las conversaciones por Pochettino, el club deberá resolver primero la situación de Carrick y definir los pasos para una eventual transición en el banco de suplentes.