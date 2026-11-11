Gestiones avanzadas con Manchester United

Pochettino, cada vez más cerca de regresar a la Premier League

La dirigencia del club inglés inició conversaciones con el entorno del entrenador argentino, que actualmente conduce a la selección de Estados Unidos y tiene contrato hasta 2030. La posible salida de Michael Carrick y los malos resultados en la Premier League aceleraron las gestiones en Old Trafford.