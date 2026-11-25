Torneo Clausura 2026 – Octavos de final

Con autoridad, Boca venció 2 a 0 a Independiente Rivadavia y avanzó a cuartos de final

Con goles de Leandro Paredes —de penal— y Miguel Merentiel, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena fue ampliamente superior en La Bombonera y dejó sin chances al elenco mendocino. En la próxima instancia recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo desde las 22.