Boca Juniors, flamante campeón de la Copa Sudamericana y ganador del Torneo Anual, ratificó su gran presente futbolístico y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 tras derrotar con claridad por 2 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera.
Con autoridad, Boca venció 2 a 0 a Independiente Rivadavia y avanzó a cuartos de final
Con goles de Leandro Paredes —de penal— y Miguel Merentiel, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena fue ampliamente superior en La Bombonera y dejó sin chances al elenco mendocino. En la próxima instancia recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo desde las 22.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena ejerció una marcada superioridad a lo largo de todo el encuentro y generó numerosas situaciones claras para ampliar la diferencia, aunque se topó con la destacada actuación del arquero visitante Emmanuel Gómez Riga, quien evitó una caída más abultada para la Lepra mendocina.
La apertura del marcador llegó a los 18 minutos del primer tiempo. Luego de una revisión en el VAR por una mano con el brazo extendido de Ezequiel Bonifacio dentro del área, el árbitro Luis Lobo Medina sancionó penal y Leandro Paredes lo cambió por gol con jerarquía para adelantar al Xeneize.
En el complemento, Boca mantuvo el dominio y liquidó el pleito rápidamente. A los 7 minutos, tras una precisa habilitación del lateral Leandro Lozano —uno de los puntos más altos de la noche—, el delantero uruguayo Miguel Merentiel definió para sellar el 2 a 0 definitivo. Junto a Paredes y Lozano, el atacante charrúa completó el podio de las grandes figuras del conjunto de la Ribera.
Con el boleto asegurado entre los ocho mejores del certamen, el Xeneize ya tiene confirmado su próximo compromiso: enfrentará en condición de local a Gimnasia y Esgrima La Plata —que viene de eliminar a Newell’s Old Boys— este domingo a partir de las 22.00 nuevamente en el estadio Alberto J. Armando.