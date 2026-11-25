UEFA Champions League

Julián Álvarez volvió a marcar y el Atlético de Madrid derrotó 2 a 0 al Viking

El delantero de la Selección argentina anotó a los 23 minutos del primer tiempo para sellar el triunfo del equipo de Diego Simeone, que cortó una racha de dos partidos sin ganar en el certamen y se acomodó en zona de clasificación a los 16avos de final.