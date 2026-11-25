El delantero argentino Julián Álvarez ratificó su gran presente goleador y volvió a responder a la confianza de Diego “Cholo” Simeone al convertir uno de los tantos en la victoria del Atlético de Madrid por 2 a 0 frente al Viking, en el marco de la fase de liga de la UEFA Champions League. Con esta conquista, el atacante de la Selección nacional alcanzó su tercer gol de la temporada a nivel de clubes.
Julián Álvarez volvió a marcar y el Atlético de Madrid derrotó 2 a 0 al Viking
El delantero de la Selección argentina anotó a los 23 minutos del primer tiempo para sellar el triunfo del equipo de Diego Simeone, que cortó una racha de dos partidos sin ganar en el certamen y se acomodó en zona de clasificación a los 16avos de final.
La “Araña” dijo presente en el marcador a los 23 minutos de la etapa inicial, anotando el tanto que estableció el 2 a 0 definitivo en favor del conjunto colchonero. Ya en el complemento, cuando se cumplían 12 minutos, el entrenador argentino dispuso su salida para darle ingreso a su compatriota Giuliano Simeone.
El triunfo significó un desahogo clave para el “Atleti”, que logró cortar una racha adversa de dos presentaciones sin victorias en la competencia continental. Con los tres puntos obtenidos, el elenco madrileño alcanzó las 7 unidades y se ubica en el decimoctavo puesto de la tabla general, dentro de la zona de clasificación parcial a los 16avos de final.
El buen momento de Álvarez con la camiseta rojiblanca prolonga lo exhibido en la última fecha FIFA con la Selección argentina, donde fue protagonista al convertir en ambos compromisos: un tanto frente a Uruguay y un doblete ante Costa Rica. Tras regresar renovado a España, el atacante acumula participación directa en cuatro goles en sus últimos cuatro partidos, consolidándose como una pieza determinante en la ofensiva del equipo de Simeone.