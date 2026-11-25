El delantero argentino Lautaro Martínez volvió a convertir este miércoles y selló la victoria del Inter de Milán por 2 a 0 frente al Stuttgart, en el marco de la quinta fecha de la UEFA Champions League. El atacante bahiense puso fin a una inactividad goleadora de más de un mes tras superar una lesión muscular y fue determinante para que el conjunto italiano alcance los 9 puntos y se mantenga en zona de playoffs.
Con gol de Lautaro Martínez, el Inter venció 2 a 0 al Stuttgart y se afirma en zona de playoffs
El delantero argentino ingresó en el segundo tiempo y tardó apenas cinco minutos en reencontrarse con la red tras dejar atrás una lesión muscular que lo marginó durante más de un mes. Con este triunfo, el conjunto italiano alcanzó los 9 puntos en el certamen continental.
El ex Racing comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó a los 24 minutos del complemento, cuando el elenco neroazzurro ya se imponía por la mínima diferencia. Apenas cinco minutos más tarde, a los 29, el capitán del Inter capitalizó su oportunidad en el área y anotó el 2 a 0 definitivo que sentenció el trámite en suelo europeo.
Martínez había sufrido una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo el pasado 13 de octubre, también en un compromiso por la Champions League ante el Brujas. Aquella dolencia lo obligó a perderse siete partidos oficiales con su club y dos encuentros correspondientes a la última fecha FIFA con la Selección argentina.
Su retorno a la actividad oficial se había producido el último domingo por la Serie A de Italia, cuando sumó 14 minutos en el vibrante empate 4 a 4 ante Atalanta. Desde el cuerpo médico y técnico del Inter diseñaron un plan de reincorporación progresiva para evitar sobrecargas físicas y prevenir una eventual recaída.
El calendario del conjunto milanés continuará este domingo 29 de noviembre, cuando afronte la fecha 13 de la Serie A a partir de las 16.45 (hora de Argentina). Para ese compromiso, la expectativa está puesta en la posibilidad de que Lautaro regrese a la formación titular, aunque la decisión final dependerá de la evaluación física que realicen en conjunto los médicos y el cuerpo técnico durante los próximos días.