UEFA Champions League – Fecha 5

Con gol de Lautaro Martínez, el Inter venció 2 a 0 al Stuttgart y se afirma en zona de playoffs

El delantero argentino ingresó en el segundo tiempo y tardó apenas cinco minutos en reencontrarse con la red tras dejar atrás una lesión muscular que lo marginó durante más de un mes. Con este triunfo, el conjunto italiano alcanzó los 9 puntos en el certamen continental.