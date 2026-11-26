En la flamante pista del CARD

Se completa este sábado la edición 2026 de la Copa Santa Fe de atletismo

Con la presencia de los mejores exponentes de las diferentes disciplinas de todo el territorio provincial, durante toda la jornada se llevarán a cabo las pruebas de velocidad, saltos y lanzamientos, coronando a los ganadores en cada una de las especialidades. También se premiará a los clubes que más puntos sacaron a lo largo de las fechas que se realizaron durante todo el año.