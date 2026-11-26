Este sábado 28 de noviembre, las renovadas instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la ciudad capital de la provincia será escenario para la última fecha de la edición 2026 de la Copa Santa Fe de atletismo.
Se completa este sábado la edición 2026 de la Copa Santa Fe de atletismo
Con la presencia de los mejores exponentes de las diferentes disciplinas de todo el territorio provincial, durante toda la jornada se llevarán a cabo las pruebas de velocidad, saltos y lanzamientos, coronando a los ganadores en cada una de las especialidades. También se premiará a los clubes que más puntos sacaron a lo largo de las fechas que se realizaron durante todo el año.
Con actividad programada desde las 10.30 de la mañana y hasta las 18, los mejores atletas de todo el territorio santafesino competirán por última vez en el año en el marco del certamen organizado por el Gobierno de la Provincia con el respaldo de la Federación Santafesina y la Confederación Argentina de Atletismo.
Como ha sido costumbre a lo largo de toda la temporada, habrá competencias en las diferentes modalidades de velocidad, saltos y lanzamientos, tanto en la categoría mayores como en la U16.
Vale destacar que además de la premiación individual, al final de la jornada serán galardonados aquellos clubes que mayor cantidad de puntos consiguieron reunir a lo largo de las diferentes etapas de esta Copa Santa Fe edición 2026.
Es importante recordar que el calendario del certamen en este 2026 provincial contempló fechas en Rosario (Estadio Municipal Jorge Newbery / pista Luis Brunetto), San Guillermo, Venado Tuerto, Vera y la ciudad de Santa Fe (Centro de Alto Rendimiento Deportivo - CARD).
Precisamente en el CARD se llevó a cabo la cuarta y penúltima fecha del campeonato el pasado sábado 24 de octubre, con destacadas actuaciones y grandes marcas tanto en el plano individual como en el rendimiento por equipos.
La programación
Respecto de lo que sucederá este sábado en el centro ubicado en el extremo sur de la capital de la provincia, el calendario marca que la pista se abre a las 10.30 de la mañana con 3 pruebas en simultáneo: los 110 metros con vallas femeninos, el lanzamiento de martillo masculino en mayores y U16 y el salto con garrocha femenino en mayores y en U16.
Posteriormente, en velocidad, será el turno de los 110 metros con vallas masculino en U16 y la misma competencia pero en mujeres mayores y U16. Desde las 11.30 se corren las carreras de 100 y 80 metros llanos en ambas ramas y en las dos categorías, mientras que desde las 13 se competirá en 400 metros con vallas femeninos y masculinos.
A las 13.30 está prevista la final de los 100 metros de mujeres y luego de los varones, y desde las 16 se competirá por la medalla de oro en 1500 metros llanos en las dos ramas. A partir de las 17 serán las pruebas de los 400 metros llanos primero en femenino y luego en masculino, mientras que desde las 18 se cierra la pista con los 2000 metros de marcha mixto en la categoría U16.
Volviendo a los lanzamientos, habrá acción en infantiles y en adaptado, mientras que desde las 12.30 será la final del disco en las dos divisiones y en ambas ramas. A las 13.30 será el turno de la jabalina en damas, mientras que a las 16 arranca la competencia de bala en U16.
15 minutos más tarde, se define la jabalina en varones y a partir de las 16.40 se compite en lanzamiento de bala en ambas ramas en la categoría mayores.
Por último y en cuanto a los saltos, a las 11 se realiza la prueba de salto en largo masculino en mayores y U16, mientras que desde las 12 será el turno del salto en alto femenino en las dos categorías.
Desde las 12.15 se competirá en garrocha tanto en damas como en varones en las dos divisiones, mientras que a las 13 será el turno del salto en largo femenino. La competencia se completa desde las 14 con la prueba de salto en largo masculino en U16 y en mayores.
Las posiciones
De cara a la quinta y última fecha de la edición 2026 de la Copa Santa Fe de atletismo, la Federación provincial publicó los resultados parciales tanto a nivel individual como por equipos.
Precisamente en lo que a las instituciones se refiere, Velocidad y Resistencia es puntero en la rama masculina con un total de 384 puntos, apenas 6 más que el escolta que es el Club Unión Cultural y Deportiva (UCyD) de San Guillermo. El tercer lugar en varones hoy es propiedad de Sonder de Rosario, que acumula 341 y se ilusiona con levantar la Copa.
Respecto de las damas, también es Velocidad y Resistencia el que marca el rumbo con un acumulado de 446 puntos, dejando en segundo lugar a Sonder que tiene 378 y al propio UCyD de San Guillermo que suma 262. En cuanto a las posiciones en cada una de las disciplinas a nivel individual, las mismas pueden consultarse en el sitio web oficial de la Federación Santafesina de Atletismo.