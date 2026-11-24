Polidedportivo

Vera fue sede de la final regional de atletismo de la Copa Santa Fe

La competencia se desarrolló en la pista del Polideportivo Municipal y reunió a deportistas de las categorías U12, U14 y U16 de distintas localidades de la región. La jornada incluyó pruebas de velocidad, medio fondo, vallas, saltos y lanzamientos, además de actividades de miniatletismo.