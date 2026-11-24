Vera fue escenario de la final regional de atletismo de la Copa Santa Fe, una jornada que convocó a delegaciones de distintas localidades en la pista del Polideportivo Municipal. La competencia reunió a jóvenes deportistas de las categorías U12, U14 y U16, que participaron en diferentes disciplinas de pista y campo.
Vera fue sede de la final regional de atletismo de la Copa Santa Fe
La competencia se desarrolló en la pista del Polideportivo Municipal y reunió a deportistas de las categorías U12, U14 y U16 de distintas localidades de la región. La jornada incluyó pruebas de velocidad, medio fondo, vallas, saltos y lanzamientos, además de actividades de miniatletismo.
La actividad contempló pruebas de velocidad, medio fondo, carreras con vallas, saltos y lanzamientos. También se desarrollaron propuestas de miniatletismo, con estaciones y circuitos destinados a los más pequeños, para promover el acercamiento a esta disciplina y ampliar la participación deportiva.
Delegaciones de toda la región
Del encuentro participaron atletas de San Justo, Avellaneda, Reconquista, Malabrigo, San Guillermo, Tostado y distintas localidades del departamento Vera.
Entre las pruebas realizadas hubo carreras, postas y lanzamientos de jabalina, bala, martillo adaptado y pelotas de hockey. La jornada permitió reunir a deportistas, profesores, clubes e instituciones que trabajan en el desarrollo del atletismo en el norte santafesino.
Durante el acto de apertura, la intendenta de Vera, Paula Mitre, dio la bienvenida a las delegaciones y destacó la importancia de que la ciudad fuera elegida como sede de esta instancia regional. También reconoció el trabajo de los profesores y el acompañamiento de las familias en la formación deportiva de los jóvenes.
Una jornada para promover el deporte
La actividad contó además con la presencia del secretario de la Federación de Atletismo de la Provincia, Roberto Maciel, y de la subsecretaria de Vinculación Territorial, Juliana Caillat.
Al finalizar la competencia, Mitre felicitó a los atletas por su participación y espíritu deportivo, y destacó la tarea de los entrenadores y el acompañamiento familiar. En ese sentido, señaló que la realización de este tipo de encuentros contribuye a generar espacios de participación, fortalecer vínculos entre instituciones y estimular nuevas vocaciones deportivas.
La final provincial será en Santa Fe
La instancia regional forma parte del calendario de la Copa Santa Fe, que tendrá su definición provincial en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), en la ciudad de Santa Fe.
Allí se reunirán los atletas clasificados de las distintas regiones para disputar la final de la competencia.