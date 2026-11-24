Equipos de salud y representantes de gobiernos locales de ocho localidades del departamento General Obligado participaron en Las Toscas de una capacitación sobre prevención y abordaje de enfermedades asociadas a las emergencias hídricas.
Las Toscas reunió a equipos de ocho localidades para prevenir enfermedades asociadas a las inundaciones
El encuentro abordó la detección temprana, el diagnóstico y las medidas de prevención frente a enfermedades como dengue, leptospirosis y encefalomielitis equina del oeste.
El encuentro, denominado "Abordaje integral de síndromes febriles inespecíficos", se realizó en el Club Social de Las Toscas y reunió a alrededor de 25 participantes de Florencia, El Rabón, Tacuarendí, San Antonio de Obligado, Las Toscas, Villa Ocampo, Villa Ana y Villa Guillermina.
La actividad estuvo orientada a fortalecer la detección temprana de enfermedades y mejorar la coordinación entre los equipos sanitarios y los actores que intervienen en cada comunidad, especialmente ante escenarios de lluvias intensas, anegamientos y crecidas de los ríos.
La capacitación fue organizada por las áreas provinciales de Salud y Desarrollo Productivo, con contenidos centrados en los riesgos epidemiológicos que pueden incrementarse después de las emergencias hídricas.
Dengue, leptospirosis y otras enfermedades bajo vigilancia
Uno de los ejes principales fue el análisis de enfermedades que pueden representar un riesgo para la población luego de episodios de inundaciones y anegamientos.
La directora de Promoción y Prevención de la Salud, Analía Chumpitaz, explicó que los participantes trabajaron en tres grupos para analizar casos clínicos reales de dengue, encefalomielitis equina del oeste y leptospirosis.
El objetivo fue integrar los conocimientos clínicos de los equipos que trabajan en guardias y centros de salud con la perspectiva epidemiológica, para mejorar la identificación de síntomas y la detección de posibles casos.
Chumpitaz también remarcó la importancia de prestar atención a los períodos de incubación de las enfermedades y mantener la vigilancia sanitaria incluso después de que descienden las aguas. En ese sentido, señaló que la detección temprana en el territorio resulta fundamental para activar las medidas correspondientes.
Coordinación entre centros de salud y gobiernos locales
La jornada reunió a profesionales de los efectores de salud de la región, personal municipal y comunal, autoridades locales y representantes de Bomberos Voluntarios.
La directora de la Región de Salud Nodo Reconquista, Luciana Ramoa, indicó que durante el encuentro se abordaron especialmente las enfermedades transmitidas por mosquitos y roedores, además de los procedimientos para mejorar el diagnóstico y la notificación de casos.
También se trabajó sobre la correcta elaboración de las fichas epidemiológicas y las medidas de bloqueo y tratamiento destinadas a evitar la propagación de enfermedades.
La articulación entre los distintos niveles de atención y los equipos territoriales permite mejorar la identificación de situaciones de riesgo y agilizar las respuestas ante posibles brotes.
Prevención y control de vectores en las comunidades
Otro de los aspectos abordados fue la importancia de sostener las medidas de prevención en los barrios, especialmente frente a la proliferación de mosquitos y la presencia de roedores.
El intendente de Las Toscas, Iván Sánchez, destacó las tareas que se desarrollan en la ciudad junto con los equipos sanitarios, entre ellas las recorridas barriales, el descacharrado y la distribución de repelentes.
Además, señaló que la fumigación debe complementarse con acciones de prevención y concientización comunitaria, ya que por sí sola no resuelve el problema de las enfermedades transmitidas por mosquitos.
De la capacitación participaron también el jefe del Programa de Zoonosis, Fernando Carmona; la coordinadora de Vectores y Enfermedades Transmitidas por Mosquitos, María Ramírez; y los médicos veterinarios Sergio Taffarel y Mónica Tecco, quienes aportaron la perspectiva de sanidad animal y zoonosis.
La actividad permitió actualizar conocimientos y reforzar los mecanismos de trabajo conjunto entre los servicios de salud y las instituciones locales, con especial atención a los riesgos sanitarios que pueden presentarse después de las emergencias hídricas.