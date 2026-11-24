La canalización del Bajo Peretti, en el departamento Castellanos, quedó finalizada y permitirá mejorar el drenaje de una extensa zona rural ubicada al sur y este de Rafaela.
Finalizaron las obras del Canal Bajo Peretti, una intervención clave para el drenaje de la región de Rafaela
El sistema permitirá mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos en sectores rurales de Rafaela, Susana, Villa San José, Presidente Roca y Saguier, donde los anegamientos afectaban la producción y la transitabilidad de los caminos.
La obra comprende más de 24 kilómetros de canal y la construcción de 37 alcantarillas, con el objetivo de facilitar el escurrimiento de los excedentes hídricos y reducir los anegamientos que históricamente afectaron a campos, establecimientos productivos y caminos rurales.
La intervención conecta las proximidades de la Ruta Provincial 13 con el Canal Sur Rafaela, siguiendo el recorrido natural de los bajos hacia el este. De esta manera, el agua que anteriormente quedaba acumulada en terrenos rurales y sectores de circulación podrá conducirse de forma ordenada hacia el sistema de drenaje existente.
El área de influencia comprende sectores rurales de Rafaela, Susana, Villa San José, Presidente Roca y Saguier, donde las dificultades de escurrimiento provocaban anegamientos prolongados, complicaciones para el desarrollo de las actividades agropecuarias y cortes de caminos.
Los trabajos habían sido retomados en 2024 y demandaron una inversión superior a los 7.300 millones de pesos. La ejecución estuvo a cargo de la empresa Río Salado SA.
Más de 24 kilómetros de canal y 37 alcantarillas
El proyecto incluyó la construcción de más de 24 kilómetros de canalización, siguiendo la pendiente natural del terreno para conducir los excedentes hídricos hasta el Canal Sur Rafaela.
A lo largo del trazado se ejecutaron 37 alcantarillas: 20 correspondientes a accesos y predios particulares y otras 17 ubicadas en cruces de caminos rurales. Estas estructuras permiten mantener la circulación y garantizar la continuidad del escurrimiento a lo largo de la traza.
Además, se realizaron trabajos de protección del fondo de la alcantarilla existente bajo la Ruta Nacional 34 y se construyó un cruce sobre el Gasoducto Regional Centro, intervenciones necesarias para asegurar la continuidad de la infraestructura sin afectar otros servicios.
Un nuevo puente ferroviario y obras complementarias
Entre los trabajos de mayor complejidad se destacó la construcción de un nuevo puente ferroviario, realizada en coordinación con la empresa Nuevo Central Argentino (NCA). La intervención se concretó durante una ventana operativa de apenas diez horas, con el propósito de compatibilizar las tareas de obra con el funcionamiento del servicio ferroviario.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la canalización permitirá reducir dos de los principales inconvenientes que afectan a la región durante períodos de lluvias intensas: los anegamientos en campos y los cortes de caminos rurales.
Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que la obra permite ordenar los escurrimientos en una zona caracterizada por la presencia de bajos naturales, donde el agua permanecía retenida durante períodos prolongados, con consecuencias para la producción agropecuaria y la circulación.
Infraestructura para reducir el impacto de las lluvias
La finalización del Canal Bajo Peretti se incorpora al conjunto de intervenciones hídricas desarrolladas en el departamento Castellanos para mejorar el manejo de los excedentes de agua.
Entre los trabajos complementarios se encuentra la defensa de Saguier, además de tareas de limpieza y mantenimiento de canales troncales del centro provincial, como Cañada Sunchales y El Retiro.
La puesta en funcionamiento de la nueva canalización adquiere especial relevancia ante las perspectivas de mayores precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño. En ese contexto, disponer de infraestructura que facilite el escurrimiento resulta fundamental para disminuir el tiempo de permanencia del agua en los campos, preservar la transitabilidad de los caminos y reducir las complicaciones para las actividades productivas de la región.