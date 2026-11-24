Con 24 kilómetros de canalización

Finalizaron las obras del Canal Bajo Peretti, una intervención clave para el drenaje de la región de Rafaela

El sistema permitirá mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos en sectores rurales de Rafaela, Susana, Villa San José, Presidente Roca y Saguier, donde los anegamientos afectaban la producción y la transitabilidad de los caminos.