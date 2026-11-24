El sistema de salud del departamento Caseros incorporará cuatro ambulancias 0 km destinadas a fortalecer la atención de emergencias y los traslados sanitarios. Las unidades tendrán como destino las localidades de Casilda, Chañar Ladeado, Chabás y Bigand, con el objetivo de mejorar la cobertura territorial y brindar respuestas más rápidas ante situaciones que requieran asistencia médica.
Cuatro ambulancias 0 km se incorporan a la red de salud del departamento Caseros
Las unidades fueron destinadas a Casilda, Chañar Ladeado, Chabás y Bigand. La incorporación forma parte del proceso de renovación de la flota sanitaria provincial y apunta a mejorar la capacidad de respuesta del sistema de emergencias SIES 107.
La entrega se realizó en la ciudad de Casilda y contó con la participación de la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, y del intendente local, Guillermo Franchella, además de autoridades sanitarias y representantes de las localidades beneficiadas.
La incorporación de estos vehículos se enmarca en un proceso de renovación de la flota del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), que durante los últimos dos años sumó 277 móviles nuevos en distintas etapas: 174 unidades durante 2025 y otras 103 en 2026.
La inversión total destinada a este proceso supera los 27.040 millones de pesos e incluye la renovación de vehículos, junto con mejoras en las bases operativas, las centrales de coordinación y la capacitación del personal. Según se informó, estas incorporaciones permitieron que la totalidad de la flota provincial tenga menos de 10 años de antigüedad.
Más recursos para la atención sanitaria
Las nuevas ambulancias permitirán reforzar los servicios de emergencia y traslado en cuatro localidades del departamento Caseros. Su incorporación busca optimizar los recursos disponibles y mejorar las condiciones de atención para los pacientes, especialmente ante situaciones que requieren asistencia y derivaciones entre centros de salud.
Durante la entrega, la ministra Silvia Ciancio destacó la importancia de acompañar la renovación de los móviles con el fortalecimiento de los equipos de trabajo que integran el sistema de emergencias. En ese sentido, valoró la tarea de los trabajadores del SIES 107 y señaló que su compromiso resulta fundamental para garantizar una respuesta adecuada a la comunidad.
Casilda destacó la incorporación de una nueva unidad
El intendente de Casilda, Guillermo Franchella, valoró la llegada de una ambulancia para la ciudad y su aporte al servicio de salud local.
"Para Casilda es una gran noticia la incorporación de una nueva ambulancia, porque nos permite apuntalar la salud pública. Es una prioridad que tomamos como gestión desde el primer día: darles cuidado a nuestros pacientes y trabajadores", expresó.
Además, agradeció la incorporación de estos recursos y destacó la importancia de contar con herramientas que permitan mejorar la respuesta ante las distintas necesidades sanitarias de la población.
Una red de emergencias con cobertura regional
La distribución de las cuatro unidades permitirá fortalecer la capacidad operativa de los servicios de salud en Casilda, Chañar Ladeado, Chabás y Bigand, localidades que forman parte de la red sanitaria del departamento.
La actividad contó también con la participación de autoridades de la Región de Salud, coordinadores regionales del SIES 107 y representantes de los gobiernos locales beneficiados.
La renovación de la flota constituye uno de los componentes del fortalecimiento del sistema de emergencias y traslados, cuya capacidad de respuesta depende tanto de la disponibilidad de vehículos como de la coordinación operativa y del trabajo de los equipos sanitarios.