En el sur provincial

Cuatro ambulancias 0 km se incorporan a la red de salud del departamento Caseros

Las unidades fueron destinadas a Casilda, Chañar Ladeado, Chabás y Bigand. La incorporación forma parte del proceso de renovación de la flota sanitaria provincial y apunta a mejorar la capacidad de respuesta del sistema de emergencias SIES 107.