Objetivos priorizados

Cibercrimen, microtráfico y ruralidad: la nueva hoja de ruta del MPA en Santa Fe

El fiscal Regional Jorge Nessier explicó cómo se instrumentarán los cambios en la jurisdicción de Santa Fe. Microtráfico tendrá una coordinación territorial compartida con las regionales de Rafaela y Reconquista, cibercrimen avanzará hacia una estructura especializada propia y delitos rurales contará con un referente para articular el trabajo en siete departamentos del centro provincial.