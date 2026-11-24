El Ministerio Público de la Acusación (MPA) reorganizó tres de sus objetivos de persecución penal priorizados —microtráfico, cibercrimen y delitos rurales— mediante una serie de resoluciones que establecen nuevas responsabilidades territoriales y mecanismos de coordinación.
Cibercrimen, microtráfico y ruralidad: la nueva hoja de ruta del MPA en Santa Fe
El fiscal Regional Jorge Nessier explicó cómo se instrumentarán los cambios en la jurisdicción de Santa Fe. Microtráfico tendrá una coordinación territorial compartida con las regionales de Rafaela y Reconquista, cibercrimen avanzará hacia una estructura especializada propia y delitos rurales contará con un referente para articular el trabajo en siete departamentos del centro provincial.
En la Fiscalía Regional 1, con sede en Santa Fe, las modificaciones tendrán implicancias en la articulación de investigaciones, la especialización en delitos informáticos y el abordaje de hechos vinculados con la ruralidad.
El fiscal Regional de Santa Fe, Jorge Nessier, explicó los alcances de las medidas dispuestas por la fiscal general María Cecilia Vranicich y detalló cómo se instrumentarán en la jurisdicción del centro provincial, que comprende siete departamentos.
Los cambios, precisó, apuntan a fortalecer la coordinación de las investigaciones y establecer criterios comunes de actuación, sin que ello implique necesariamente centralizar las causas o la litigación.
Microtráfico en el centro norte
La Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico continuará bajo la jefatura del fiscal Franco Carbone, con competencia provincial y dependencia directa de la Fiscalía General. La novedad es la incorporación de dos vicejefaturas territoriales destinadas a fortalecer la articulación con las distintas fiscalías regionales.
Una de ellas estará a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni, quien tendrá incumbencia en las regionales 1, 4 y 5, correspondientes a Santa Fe, Rafaela y Reconquista. La otra será ejercida por Diego Giro, con alcance en las regionales 2 y 3.
“Hasta este momento había una jefatura y una subjefatura”, explicó Nessier. A partir de la nueva disposición, señaló, se establecen dos vicejefaturas territoriales, una para los departamentos de la zona sur y otra para el área que comprende a Santa Fe, Rafaela y Reconquista.
El funcionario destacó que la estructura especializada tiene carácter provincial y depende directamente de la fiscal general. Su intervención se desarrolla en colaboración con los fiscales de cada jurisdicción, tanto en la investigación como en el litigio de los casos de microtráfico.
La reorganización también contempla la incorporación de Gabriela Arri, en Santa Fe; Alejandro Carón, en Rosario; y Natalia Andrione, en Rafaela, a la unidad especializada, para fortalecer el trabajo en esta materia.
Cibercrimen con estructura propia
La segunda línea de cambios apunta a los delitos cometidos mediante tecnologías de la información y la comunicación, una problemática que Nessier describió como creciente y que, en su análisis, expone a distintos sectores de la población a nuevas formas de vulnerabilidad.
“Es una materia donde se va presentando un crecimiento exponencial de delitos que utilizan como medio de comisión el espacio virtual, por así decirlo, las tecnologías de la información y de la comunicación”, sostuvo el fiscal Regional. Esa expansión, añadió, “coloca a la comunidad en estado de vulnerabilidad frente a situaciones que evidentemente no puede controlar”.
La jerarquización de este objetivo de persecución penal priorizado se traducirá en la conformación de unidades fiscales especializadas en cibercrimen en el marco de cada Fiscalía Regional. En Santa Fe, el proceso se encuentra en etapa de definición y, según anticipó Nessier, en los próximos días se dictará una resolución para delinear su competencia material y funcionamiento.
“Lo estamos preparando y sacaremos una resolución desde la Fiscalía Regional en los próximos días”, afirmó, aunque aclaró que todavía no está definido todo el alcance de esa nueva estructura.
En paralelo, la fiscal general designó como referentes del objetivo de persecución penal priorizado en la Regional 1 a los fiscales Diego Vigo y Yanina Tolosa.
Ambos deberán participar en la coordinación de las investigaciones en la materia, dentro de un esquema provincial que también contará con Matías Ocariz, fiscal de Rosario y jefe de la Unidad Fiscal de Cibercrimen de la Regional 2, como referente ante la Fiscalía General.
Ocariz continuará al frente de la unidad especializada de Rosario, pero asumirá además la tarea de coordinar a los referentes de las distintas fiscalías regionales, en un esquema que busca articular las investigaciones y sostener criterios de actuación comunes.
Delitos rurales
La tercera área jerarquizada es la investigación de delitos rurales. Para la Fiscalía Regional 1, la designación de Alejandro Benítez como referente implica coordinar las acciones que llevan adelante los fiscales en los siete departamentos que integran la jurisdicción: La Capital, San Martín, San Jerónimo, Las Colonias, San Justo, San Javier y Garay.
Benítez, fiscal de la Unidad Fiscal del departamento Las Colonias, con sede en Esperanza, tendrá a su cargo la articulación de la información y la elaboración de estrategias comunes de persecución penal.
Nessier vinculó esta decisión con el trabajo que viene desarrollándose en las Mesas de Seguridad Rural, espacios de articulación entre el MPA, los ministerios provinciales, las fuerzas de seguridad, gobiernos locales y entidades que representan a los productores agropecuarios.
“Es una materia que se está abordando con mayor profundidad en los últimos tiempos”, señaló, y relacionó ese impulso tanto con la expansión de este tipo de conductas como con la posibilidad de dedicar mayor atención a problemáticas que anteriormente podían quedar relegadas frente a delitos de mayor gravedad.
“Fundamentalmente porque la baja en los delitos de alta lesividad, como homicidios, balaceras, etcétera, permite asignar otro tipo de atención a hechos que hasta el momento se encontraban tal vez en un plano secundario”, afirmó.
En el caso de la Regional 1, la tarea de Benítez abarcará la coordinación entre las distintas sedes fiscales, aunque sin alterar la distribución de las investigaciones.
“No unificando las investigaciones ni la litigación de las mismas, sino simplemente reuniendo la información para poder elaborar estrategias de persecución penal en la materia que tengan actuación unificada y criterios comunes en las distintas sedes”, puntualizó.
Un reclamo del sector productivo
La designación de referentes para los delitos rurales en las cinco fiscalías regionales fue destacada por el Gobierno provincial, que la vinculó con demandas planteadas por productores y entidades agropecuarias en las Mesas de Seguridad Rural.
Esos encuentros, impulsados por los ministerios de Desarrollo Productivo y de Justicia y Seguridad, reúnen a representantes del MPA, fuerzas de seguridad, gobiernos locales y organizaciones del sector para analizar situaciones concretas, mejorar los canales de denuncia y coordinar respuestas frente a hechos que afectan a establecimientos productivos.
Desde el Ejecutivo señalaron que la incorporación de referentes fiscales constituye una herramienta para fortalecer la investigación criminal, junto con mecanismos como el sistema 911 y las denuncias online, y mejorar la planificación operativa frente a delitos que afectan a las comunidades rurales.
Las tres reorganizaciones formalizadas mediante las resoluciones 410, 411 y 412 de la Fiscalía General se inscriben en los objetivos de persecución penal priorizados del MPA. No implican la creación de nuevas fiscalías en todas las áreas, sino una redistribución de responsabilidades y herramientas de coordinación para profundizar el abordaje de estas problemáticas en el territorio santafesino.