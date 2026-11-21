El Gobierno de la provincia de Santa Fe valoró la designación formal de siete fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) abocados a combatir los delitos rurales en las cinco regionales del territorio santafesino. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo remarcaron que esta iniciativa constituye una herramienta clave para atender las problemáticas que golpean al sector agropecuario.
Santa Fe designó siete fiscales referentes para combatir los delitos rurales
La decisión busca dar respuesta a los constantes reclamos de las entidades del campo santafesino para optimizar las investigaciones penales por abigeato.
Por su parte, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron que la articulación con los diversos sectores fortalece herramientas como el 911 y las denuncias online, además de optimizar la planificación operativa y robustecer la investigación criminal de un delito considerado prioritario por la gestión de Maximiliano Pullaro.
Esta iniciativa se gestó en el seno de las Mesas de Seguridad Rural, articuladas por los ministros Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo) y Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad) bajo los lineamientos del gobernador Maximiliano Pullaro. En estos encuentros periódicos convergen productores, entidades del agro, fuerzas policiales, miembros del MPA y municipios para diagnosticar problemáticas y acordar acciones conjuntas contra la criminalidad en el campo.
Desde el 2024, cuando se retomaron las mesas de seguridad rural, se articuló entendiendo que era necesario trabajar en conjunto con los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, con los presidentes comunales e intendentes y los productores para reforzar la confianza en el sistema 911, realizar las denuncias, y así poder mejorar la investigación del delito rural, pero además se plantearon acciones para reforzar y ayudar con los controles sanitarios sobre todo en los puntos de venta de alimentos.
Un reclamo de los productores
La designación da respuesta a una de las demandas planteadas en los encuentros de seguridad rural, donde las entidades agropecuarias señalaron la necesidad de mejorar los canales de denuncia, la coordinación de las investigaciones y la respuesta frente a los hechos que afectan a los establecimientos productivos.
En los fundamentos de la resolución, el MPA recuerda que los delitos rurales forman parte de sus objetivos de persecución penal priorizados y deja constancia de la participación activa de la Fiscalía General en la Mesa Provincial de Seguridad Rural, así como de los fiscales regionales en las mesas zonales.
Siete fiscales en toda la provincia
La resolución designa a Alejandro Benítez para la Fiscalía Regional Nº 1; a Marianela Luna para la Regional Nº 2; a Mauro Menéndez para la Regional Nº 3; y a Juan Sebastián Marichal para la Regional Nº 4. Para la Fiscalía Regional Nº 5 fueron designados Adrián Soria, con sede en Rafaela; Mauricio Spinosa, en San Cristóbal; y Ricardo Milton Kettler, en Tostado.
Los fiscales asumirán funciones como referentes en esta materia dentro de sus respectivas jurisdicciones, sin que ello implique la creación de nuevas fiscalías.
Una agenda que continúa en el territorio
Las Mesas de Seguridad Rural reúnen a los ministerios de Desarrollo Productivo, de Justicia y Seguridad, de Salud, el MPA, la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, gobiernos locales y organizaciones del sector agropecuario, entre ellas Carsfe, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina.
En cada encuentro se abordan situaciones concretas de cada región: los mecanismos de denuncia, la prevención del abigeato (robo de ganado), las necesidades de equipamiento y conectividad, los controles y la presencia policial en las zonas productivas.
En esa línea, la designación de fiscales referentes suma una herramienta institucional a una agenda que combina prevención, investigación penal y trabajo territorial, con el objetivo de mejorar las respuestas a quienes viven y producen en el campo santafesino.