El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, asistió este jueves a la Fiesta del Nueva Oportunidad, un espacio de encuentro entre jóvenes de distintos barrios, para promover la participación y fortalecer los vínculos, con música, juegos, espectáculos y actividades recreativas.
De qué se trata el proyecto para la ley del Nueva Oportunidad en Santa Fe
El anuncio realizado en la semana por el propio gobernador Pullaro busca avanzar con una norma para la instauración definitiva de un programa inclusión social.
Durante la actividad, que se realizó en la Plaza de las Ciencias de Rosario, ubicada en bulevar Oroño y avenida 27 de Febrero, Pullaro destacó el trabajo realizado durante el año en toda la provincia y agradeció “a cada joven que participó en el programa, porque creyó que una política pública podía darle una oportunidad; y a los talleristas y coordinadores que ponen el cuerpo y el alma para construir una sociedad mejor: ustedes son los protagonista de que Rosario este mejor y la vuelvan a mirar”.
Pullaro anunció que el próximo año se va a trabajar en la ley del Nueva Oportunidad, “para que nada ni nadie pueda terminar con este programa de gobierno que tanto le da a los barrios, a la gente y a las instituciones intermedias”.
“Nueva Oportunidad, construyendo comunidad” es un programa de inclusión social destinado a jóvenes, de entre 12 y 35 años, en situación de criticidad social, que se encuentren en contextos violentos y hostiles y precarias condiciones materiales de vida, que impiden el pleno desarrollo de sus derechos.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, destacó la cantidad de gente que todos los días en la ciudad “siembra amor y oportunidades, así como también se organiza y trabaja con los jóvenes para tener un futuro mejor”. “Muchos quieren hacernos tener miedo pero cuando la gente es buena y se organiza, es imparable. Todos podemos tener una oportunidad en el futuro”, afirmó.
Espacio de encuentro
La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, precisó que la jornada reunió a más de 8 mil jóvenes de diferentes barrios de la ciudad de Rosario que participan del programa Nueva Oportunidad; y destacó que el objetivo de la actividad “es encontrarnos, charlas y disfrutar después de un año de trabajo”.
Tejeda recordó que re impulsar Nueva Oportunidad fue “un pedido del gobernador Maximiliano Pullaro. Y hoy participan más de 22 mil chicos y chicas de toda la provincia”.
Este programa posibilita a jóvenes de entre 12 y 35 años desarrollar una actividad deportiva, lúdica o cultural, un taller o un oficio; pero incluye un “espacio de escucha para cada uno de los jóvenes que hoy están necesitando que el Estado les preste atención”, destacó la ministra.
El director Provincial Nueva Oportunidad zona Sur, Damián Burki, detalló que en Rosario y el sur santafesino participan del programa “320 organizaciones, casi 1.000 talleres, y unos 16.500 jóvenes”, y detalló que en esta ocasión se busco contar con “diferentes dispositivos de la provincia y el municipio, para acercar el Estado, derechos y oportunidades” a los presentes.
La jornada fue organizada por el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, y la Municipalidad de Rosario, y contó con dispositivos lúdicos para que las y los jóvenes puedan interactuar, compartir experiencias y participar de juegos y dinámicas grupales.
Además, hubo música en vivo con la presentación Los de Oro de Santa Fe, Cumbia Cruzada, Naranja Dulce; show de magia; Cabina Temática y espacios de información, orientación y atención a través del dispositivo provincial Santa Fe Acá.
Nueva Oportunidad
Entre los objetivos específicos del programa Nueva Oportunidad se destaca generar y fortalecer los vínculos entre los jóvenes, con su barrio y su localidad a fin de afianzar las redes de integración con la comunidad; impulsar el protagonismo de los jóvenes, acompañando espacios grupales de formación, intercambio y discusión que constituyan ámbitos de referencia; y promover el abordaje de situaciones singulares fortaleciendo y acompañando las intervenciones de los equipos territoriales, con los soportes técnicos necesarios para su implementación.
Asimismo, la ejecución del programa se apoya en tres ejes fundamentales: el incentivo económico, los trayectos pedagógicos y los espacios de re-trabajo o “Tercer Tiempo”.