Infraestructura vial

Rosario renovó avenida Newbery con una inversión de más de $69.000 millones: qué obras se hicieron

La intervención abarcó más de cuatro kilómetros e incluyó la duplicación de calzada, un nuevo puente sobre el arroyo Ludueña y mejoras en el acceso al aeropuerto. Pullaro, Javkin, Enrico y Seisas destacaron el impacto de la obra en la conectividad y el crecimiento del noroeste rosarino.