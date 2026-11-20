La avenida Jorge Newbery de Rosario fue renovada con una inversión provincial superior a los $69.000 millones. La intervención, que abarcó más de cuatro kilómetros, transformó uno de los principales corredores viales de la ciudad y mejoró la conexión con el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas y la vecina localidad de Funes.
Rosario renovó avenida Newbery con una inversión de más de $69.000 millones: qué obras se hicieron
La intervención abarcó más de cuatro kilómetros e incluyó la duplicación de calzada, un nuevo puente sobre el arroyo Ludueña y mejoras en el acceso al aeropuerto. Pullaro, Javkin, Enrico y Seisas destacaron el impacto de la obra en la conectividad y el crecimiento del noroeste rosarino.
Los trabajos incluyeron la duplicación de calzada, la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Ludueña y la renovación del acceso a la terminal aérea. También se incorporaron ciclovías, veredas, iluminación, semaforización, parquizado y obras hidráulicas, en un proyecto que busca mejorar la circulación y acompañar el desarrollo urbano del noroeste rosarino.
La inauguración, encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, tuvo además un formato de celebración abierta a los vecinos, con presentaciones musicales de Valentino Merlo, Los Peñaloza y Música para Volar, exhibiciones de autos antiguos y vehículos de Turismo Carretera, puestos gastronómicos y espacios del programa Santa Fe Acá.
Doble calzada, puente y nuevas conexiones
Uno de los principales cambios de la avenida Newbery fue la ampliación de su capacidad vial, con la duplicación de calzada y la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Ludueña. Las intervenciones apuntan a agilizar los desplazamientos en un corredor que conecta Rosario con Funes y tiene un papel central en el acceso a la terminal aérea.
La obra también contempló la ejecución de veredas, cordones, ciclovías, espacios parquizados, iluminación, semaforización y señalización vial. De esta manera, la renovación incorporó infraestructura para distintos modos de movilidad en una zona atravesada por el crecimiento residencial y la actividad productiva.
Obras hidráulicas y un nuevo acceso al aeropuerto
La remodelación no se limitó a la superficie. El proyecto incluyó obras hidráulicas complementarias y la construcción de un emisario subterráneo que se extiende a lo largo de más de la mitad del trazado intervenido, destinado a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia.
En el sector aeroportuario también se realizaron modificaciones importantes. El nuevo acceso cuenta con una rotonda ampliada y una calle de ingreso de 20 metros de ancho, diseñada para facilitar el tránsito y ordenar la circulación hacia la terminal.
El proyecto se elaboró de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Municipalidad de Rosario, las autoridades aeroportuarias y los profesionales de la Dirección Provincial de Vialidad. Los trabajos estuvieron a cargo de la unión transitoria de empresas integrada por Edeca SA, Rava SA y Laromet SA.
Pullaro y Javkin destacaron la transformación de Rosario
Durante la inauguración, Pullaro vinculó la obra con el proceso de recuperación de Rosario y su proyección regional e internacional. El gobernador destacó el trabajo realizado para reposicionar a la ciudad y afirmó que hoy puede abrirse a la Argentina, América Latina y el mundo.
"Le abrimos los brazos a la Argentina, a América Latina y al mundo. Y hoy podemos mostrar que esta ciudad que vivía con miedo se está poniendo de pie y mira fundamentalmente al futuro", sostuvo.
En ese sentido, reivindicó la identidad de Rosario como ciudad de la cultura, el deporte y el trabajo, y destacó la importancia de sostener inversiones en infraestructura. "Cuando se trabaja con mucha voluntad, con mucha vocación, pero fundamentalmente cuando se trabaja con honestidad, con transparencia, cuando no se roba en el Estado la plata alcanza y se pueden ver obras de estas características", expresó.
Por su parte, el intendente Pablo Javkin recordó que la avenida estaba paralizada cuando comenzaron las conversaciones con el gobierno provincial para establecer las prioridades de infraestructura de la ciudad.
"Esta obra estaba parada. Casi sin plan", señaló. También destacó que la intervención reúne distintas soluciones en un mismo sector: la obra vial, el puente sobre el Ludueña, el sistema hidráulico y la conexión con el aeropuerto.
Javkin puso el foco en el impacto que tendrá la nueva infraestructura para el desarrollo del noroeste rosarino. "Estamos inaugurando la Rosario que viene", afirmó, al proyectar el crecimiento de esa zona durante los próximos años.
El intendente también mencionó otras intervenciones que se ejecutan en el sector, entre ellas obras de pavimentación definitiva, apertura de calles y nuevos espacios deportivos.
Enrico y Seisas resaltaron el alcance de la obra
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que la remodelación de avenida Newbery forma parte de un conjunto de intervenciones que la Provincia lleva adelante en Rosario. Sostuvo que la obra es una de las más importantes para la gestión y remarcó que se pudo completar a partir de la planificación y la continuidad de los trabajos.
"Estamos demostrando que cuando hay orden, cuando hay planificación, cuando hay seriedad, las obras se hacen", afirmó.
Enrico también enumeró otras intervenciones provinciales en la ciudad, como el centro acuático, el Arena Rosario, el estadio Invencible Rosario, las mejoras en la autopista hacia San Lorenzo y los trabajos en el aeropuerto.
A su turno, el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, agradeció la decisión del gobernador de acompañar a la ciudad y destacó las transformaciones registradas en materia de seguridad, infraestructura y desarrollo urbano.
El legislador vinculó ese proceso con la proyección que Rosario alcanzó a partir de los Juegos Suramericanos y sostuvo que la nueva avenida representa otro paso en ese camino. "Esta obra tan importante sintetiza hoy ese cambio", expresó.
Del acto también participaron la diputada nacional Gisela Scaglia, la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, ministros del gabinete provincial y autoridades locales.
La renovación de avenida Jorge Newbery se suma así a las intervenciones destinadas a mejorar la conectividad de Rosario y su área metropolitana. Con una inversión superior a los $69.000 millones, la obra combina infraestructura vial, hidráulica y urbana en un corredor clave para el acceso al aeropuerto y el crecimiento del noroeste de la ciudad.