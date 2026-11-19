El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este jueves de la apertura de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026, que se realiza hasta el viernes en el Hotel Hilton Mendoza.
Santa Fe quiere entrar en el negocio del cobre: Pullaro llevó más de 60 empresas a Mendoza
El gobernador participó de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026 y firmó un convenio con Alfredo Cornejo. La provincia busca aportar su capacidad industrial, tecnológica y portuaria al desarrollo minero de la Cordillera.
La misión institucional y empresarial de Santa Fe está integrada por más de 60 firmas que buscan afianzar el rol de la Provincia como aliado estratégico del desarrollo industrial nacional y tiene por objetivo vincular a las empresas con los desarrollos de cobre que se están instalando en la provincia andina y potenciar a Santa Fe como hub logístico al servicio de la minería.
Durante su discurso, Pullaro aseguró que Santa Fe “es el socio estratégico que necesita la Cordillera para que puedan venir las grandes inversiones”, ya que dijo, la provincia “tiene 6.500 empresas e industrias que a lo largo de la historia le dieron desarrollo permanente al campo como motor productivo central del país”.
El gobernador destacó que en Santa Fe “hay 14 universidades públicas y privadas, 28 polos tecnológicos y 30 centros de innovación, que nos permiten ser más eficientes y desarrollar al campo”, y en ese sentido manifestó ver con mucha expectativa la misma apuesta de desarrollo y expansión al gas y la minería. “En 2018 creamos la Mesa del Gas, Minería y Petróleo, convocando a las empresas santafesinas para pensar la manera de asociarse y colaborar con las provincias en esta materia”, recordó y repasó que actualmente “tenemos más de 350 industrias que acompañan el desarrollo energético y 250 empresas en la minería”.
El mandatario provincial planteó como desafío “acompañar al sector privado y a las pymes para que puedan aprovechar las grandes inversiones que llegarán al país tras los cambios macroeconómicos y el RIGI (Régimen de Grandes Inversiones)”, y en ese sentido afirmó que Santa Fe “quiere convertirse en el hub logístico más importante del país”, remarcando que los puertos del Gran Rosario superaron a los de Santos (Brasil) y Nueva Orleans (EEUU). “Queremos ser esos socios que le den sostenimiento a la minería para que pueda salir por nuestra provincia”, concluyó.
Convenio para el desarrollo industrial
En el marco de la agenda oficial, Pullaro y su par mendocino, Alfredo Cornejo, rubricaron un acuerdo de cooperación bilateral entre Santa Fe y Mendoza para impulsar el desarrollo industrial, promover inversiones, fortalecer las cadenas de proveedores y fomentar el intercambio de conocimientos y tecnologías. La iniciativa da continuidad a la política federal iniciada con los convenios suscriptos con Chubut, San Juan y Neuquén, que impulsan el desarrollo de proveedores, la capacitación mutua, la transferencia tecnológica y el intercambio de buenas prácticas.
Tras la rúbrica, el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, reconoció que el acuerdo firmado “es el federalismo de los hechos”, ya que aseguró “no venimos a competir con las pymes cuyanas, sino a asociarnos con su experiencia minera para que las inversiones del RIGI no pasen de largo y podamos aprovechar estas oportunidades para incorporar nuestro talento, nuestra industria y nuestra tecnología”.
Cabe destacar que el desarrollo de la minería en Mendoza avanza con dos iniciativas clave en el sector del cobre. Por un lado, PSJ Cobre Mendocino proyecta una producción anual de 40.000 toneladas de cobre fino con potencial para operar hasta por 27 años. A menor escala, la firma Kobrea, en alianza con la gigante BHP, consolida su presencia en el sur provincial tras asegurar siete proyectos cupríferos en el departamento de Malargüe.
Mostrar el potencial industrial y logístico de Santa Fe
Además de las empresas especializadas en rubros clave para el sector, viajaron representantes del Puerto de Rosario y del Puerto Zona Franca Villa Constitución, con el objetivo de mostrar el potencial industrial y la capacidad logística fluvial de Santa Fe al servicio de la actividad minera tanto como salida hacia el atlántico como para el abastecimiento de insumos y bienes de capital.
Durante las dos jornadas, las firmas santafesinas expondrán sus capacidades en el stand institucional de la provincia y participarán de las rondas de negocios y agendas comerciales. El programa de la Cumbre abordará estrategias de inversión en exploración, desarrollo de proyectos, sostenibilidad, mercados internacionales y financiamiento, con la presencia de compañías como BHP y Teck Resources, entidades financieras como Citi, UBS Investment Bank y Deutsche Bank, y delegaciones de Canadá y Chile.