Inversiones

Santa Fe quiere entrar en el negocio del cobre: Pullaro llevó más de 60 empresas a Mendoza

El gobernador participó de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026 y firmó un convenio con Alfredo Cornejo. La provincia busca aportar su capacidad industrial, tecnológica y portuaria al desarrollo minero de la Cordillera.