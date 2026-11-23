Balance de seguridad

Montenotte aseguró que los homicidios en Santa Fe bajaron más del 60% y destacó la caída de robos a comercios

El subsecretario de Análisis Criminal de la provincia sostuvo que Santa Fe registra el menor número de homicidios desde 2014. También informó una reducción superior al 70% en los ataques a vidrieras y detalló cuántas armas fueron secuestradas durante el año.