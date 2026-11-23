El subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Sebastián Montenotte, realizó un balance de los indicadores delictivos de la provincia y destacó una disminución de los hechos más violentos durante los últimos años.
Montenotte aseguró que los homicidios en Santa Fe bajaron más del 60% y destacó la caída de robos a comercios
El subsecretario de Análisis Criminal de la provincia sostuvo que Santa Fe registra el menor número de homicidios desde 2014. También informó una reducción superior al 70% en los ataques a vidrieras y detalló cuántas armas fueron secuestradas durante el año.
En una entrevista con Danilo Chiapello y Verónica Ensinas, en el programa Santa Fe Policiales, que se emite los sábados a las 13 por CyD Litoral, el funcionario sostuvo que la provincia registra el menor número de homicidios desde que existen estadísticas conjuntas con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en 2014.
Según precisó, la reducción supera el 60% en comparación con los años 2022 y 2023 y se observa tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe y otras localidades del territorio provincial.
Montenotte atribuyó esa evolución al fortalecimiento de la Policía, al despliegue preventivo y a una reorganización de los recursos a partir de la información que recibe el sistema 911.
Menos ataques a comercios y más armas secuestradas
Uno de los indicadores que destacó el funcionario fue la reducción de los ataques a vidrieras comerciales, una modalidad delictiva que durante años generó preocupación entre comerciantes y vecinos.
En ese sentido, afirmó que esos hechos disminuyeron más del 70%. También señaló que se redujo el uso de armas de fuego en robos a comercios y en zonas comerciales y del macrocentro.
En cuanto a los procedimientos policiales, informó que durante el año se secuestraron unas 550 armas de fuego en el departamento La Capital. De ese total, aproximadamente 440 fueron retiradas de circulación en la ciudad de Santa Fe.
El número incluye armas incautadas en allanamientos, requisas y controles de rutina en la vía pública.
El 911 como eje de la prevención y el control territorial
Durante la entrevista, Montenotte explicó que una de las estrategias centrales del Ministerio de Seguridad consiste en utilizar la información del sistema 911 para organizar los recursos policiales y reforzar los sectores que presentan mayores dificultades.
El esquema contempla la división de la ciudad en cuadrantes, con vehículos asignados para mejorar la presencia preventiva. A partir de los registros de llamadas y las demandas de cada zona, se coordinan intervenciones con las jefaturas de las unidades regionales.
El funcionario también mencionó el trabajo focalizado en barrios de la ciudad de Santa Fe como San Lorenzo, Chalet, Alto Verde, Barranquitas y Coronel Rego, donde se incrementó la presencia policial.
Microtráfico y nuevas herramientas para combatir el delito
Otro de los puntos abordados fue la implementación de la ley de microtráfico. Montenotte señaló que actualmente hay más de 1.000 personas detenidas en el Servicio Penitenciario provincial por infracciones vinculadas con la comercialización de estupefacientes y otros delitos relacionados.
Según explicó, la prioridad está puesta en las organizaciones que generan mayor violencia, utilizan menores para la comercialización de drogas o mantienen puntos de venta que provocan conmoción en los barrios.
También se refirió a las nuevas herramientas legislativas aprobadas en Santa Fe, entre ellas la posibilidad de que los fiscales dispongan la inactivación de puntos de venta de drogas mediante medidas reversibles, como el tapiado de inmuebles.
En ese marco, destacó la incorporación de mecanismos para identificar teléfonos celulares robados mediante sus números IMEI. La herramienta permitirá consultar una base de datos provincial durante los controles policiales y detectar dispositivos denunciados como sustraídos.
La preocupación por los delitos predatorios y los reincidentes
Pese a la evolución de los indicadores de homicidios y otros delitos violentos, Montenotte reconoció que existen modalidades que siguen generando preocupación, especialmente los robos de metales, medidores y otros elementos de la vía pública.
El funcionario señaló que uno de los objetivos es avanzar sobre las personas que acumulan detenciones por hechos reiterados y lograr que esas causas tengan consecuencias judiciales.
Mencionó que existen casos de personas detenidas más de diez veces por delitos contra la propiedad y remarcó la importancia de coordinar con las fiscalías para obtener imputaciones, prisiones preventivas y condenas.
También hizo referencia a los ataques contra colectivos, particularmente los apedreamientos registrados en la zona de la Circunvalación, y sostuvo que quienes sean detenidos en flagrancia deben recibir las sanciones correspondientes.
Qué pasa con la seguridad en Rafaela y Esperanza
El balance también incluyó referencias a otras ciudades de la provincia. Montenotte mencionó especialmente a Rafaela y Esperanza, donde aseguró que se registran descensos en los delitos predatorios.
Sobre Rafaela, indicó que atraviesa el año con la menor cantidad de homicidios desde 2014. Precisó que se registraron dos homicidios dolosos y recordó que en otros períodos la cifra había llegado a nueve o doce casos.
Además, sostuvo que septiembre y octubre fueron los meses con menor cantidad de delitos predatorios en esa ciudad.
En Esperanza, en tanto, señaló que la comparación con 2023 muestra una disminución superior al 60% o 70%, y afirmó que hay jornadas en las que no se reciben llamados al 911 por delitos contra la propiedad.
Para el funcionario, estos resultados están relacionados con el trabajo coordinado entre la Policía, las fiscalías y las autoridades de cada jurisdicción.