La construcción de nuevas estaciones policiales en Santa Fe no representa solamente un cambio de infraestructura. Detrás de los edificios que se levantan en distintos puntos de la provincia, el Gobierno impulsa una modificación en la organización del trabajo policial, con una lógica que busca dejar atrás el esquema tradicional de comisarías y subcomisarías.
Del modelo de comisarías a las estaciones policiales: cómo cambiará el funcionamiento de la Policía en Santa Fe
El Gobierno provincial busca reorganizar el policiamiento urbano con nuevas dependencias que concentrarán el despliegue operativo y fortalecerán el vínculo con los vecinos. La estación del Parque Garay será una de las tres que se construyen en la capital provincial y tendrá a su cargo el área sur de la ciudad.
Durante una recorrida exclusiva de El Litoral por la futura Estación Policial Parque Garay, Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, explicó los objetivos del sistema y el papel que tendrán estas nuevas dependencias en el despliegue territorial.
"Es lo que viene a terminar de darle un cierre al cambio de paradigma que estamos llevando adelante en el modelo de policiamiento urbano", señaló.
En la ciudad de Santa Fe se construyen tres estaciones policiales. La del Parque Garay es la que presenta mayor grado de avance y, según la previsión oficial, comenzará a funcionar durante el primer cuatrimestre de 2027.
Una jefatura operativa para el área sur
La futura dependencia tendrá bajo su responsabilidad el despliegue operativo de una amplia zona de la capital provincial. Santantino explicó que su área de cobertura comprenderá el sector sur, desde el recorrido de la Costanera hasta bulevar.
Se trata de un territorio con una importante concentración de actividad comercial, instituciones educativas y circulación de personas. Para el funcionario, contar con una jefatura policial claramente definida permitirá organizar los recursos y establecer una referencia institucional para los vecinos.
El jefe de la estación tendrá a su cargo el despliegue operativo de esa zona y contará con información, infraestructura y recursos para desarrollar sus tareas.
La intención es que también pueda sostener un diálogo directo con la ciudadanía, a través de reuniones en el propio edificio con vecinos y autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad.
"Todo lo que sucede en la calle tiene una jefatura policial muy clara, que es el jefe de esta estación policial", explicó Santantino.
El modelo busca que las estaciones no sean únicamente lugares donde se reciben denuncias, sino centros desde los cuales se organiza el trabajo territorial, se capacita al personal y se coordinan las intervenciones policiales.
Qué pasará con las comisarías y las denuncias
Uno de los cambios que introduce el sistema está relacionado con el rol de las comisarías y subcomisarías existentes. Santantino aclaró que todos los edificios policiales modificarán sus funciones en función de la implementación de las estaciones.
El funcionario sostuvo que el esquema tradicional responde a una organización pensada para una época en la que los vecinos debían trasladarse hasta una dependencia para solicitar asistencia o comunicarse con la Policía.
Actualmente, explicó, la respuesta ante una emergencia se canaliza a través del 911. También existe la posibilidad de comunicarse con el Centro de Denuncias 911 para radicar una denuncia sin necesidad de concurrir a una comisaría.
"Cuando necesitás a la Policía, cuando tenés que hacer una denuncia porque sufriste un delito, no te tenés que trasladar a ningún lado. Llamás al 911 y podés pedir auxilio si estás en una situación de emergencia", indicó.
La reorganización apunta así a diferenciar la atención ciudadana de la estructura operativa, con una mayor concentración de recursos y una planificación territorial del servicio.
Menos personal para sostener edificios y más policías en la calle
El cambio de modelo también tiene un argumento operativo y de administración de recursos. Desde el Gobierno sostienen que la concentración de dependencias permitirá reducir la cantidad de efectivos destinados exclusivamente a mantener abiertas las comisarías y subcomisarías, con el objetivo de reforzar las tareas preventivas y el despliegue en la calle.
Ramiro Galassi, director provincial de Estadística Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, explicó que el funcionamiento permanente de las dependencias tradicionales demanda una cantidad significativa de personal, incluso para cubrir tareas que no están directamente vinculadas con la prevención del delito.
"Comisarías, subcomisarías y destacamentos llevan personal las 24 horas para poder mantenerlo en funcionamiento. En promedio, entre 700 y 400 personas, dependiendo del tamaño de la jurisdicción, es lo que vos necesitás para poder mantener todo un sistema solamente para que funcione", señaló.
En ese sentido, indicó que la concentración de la infraestructura y la priorización de las tareas operativas permitirán liberar recursos humanos que actualmente se destinan a funciones administrativas o al funcionamiento cotidiano de los edificios.
"Con esta concentración en términos de edilicio y la priorización de lo operativo, hace que vos liberes un montón de personal para la tarea operativa", explicó Galassi.
El funcionario sostuvo que el objetivo es racionalizar la asignación de recursos, priorizar el trabajo preventivo y jerarquizar la tarea policial, con más efectivos disponibles para el despliegue territorial.
El vínculo con los vecinos y el bienestar policial
Otro de los aspectos que el Ministerio considera centrales es la relación entre la institución y la comunidad. La propuesta es que los vecinos encuentren en las estaciones un espacio de referencia para mantener encuentros con las autoridades policiales.
En el caso del Parque Garay, el edificio contará con un salón de usos múltiples destinado a capacitaciones, instrucciones para el personal y reuniones con ciudadanos.
Santantino consideró que el cambio también tendrá un impacto en la imagen de la institución. Planteó que las nuevas generaciones podrán asociar a la Policía con edificios modernos, preparados para recibir a la comunidad y para que los efectivos desarrollen sus tareas.
El bienestar policial forma parte de esa transformación. Los agentes tendrán vestuarios, lockers, gimnasio, comedor y espacios de alojamiento para descansar cuando las exigencias del servicio lo requieran.
Para el funcionario, mejorar las condiciones de trabajo también significa jerarquizar la función policial y acompañar las demandas cada vez más complejas que enfrenta el personal en la calle.
Estaciones policiales y tecnología: el rol del sistema Lince
El nuevo esquema también se articula con la incorporación de tecnología para el análisis y la prevención del delito. Santantino mencionó el sistema Lince, que incorpora inteligencia artificial para el análisis de imágenes de videovigilancia.
Según detalló, hacia fines de 2026 está prevista la implementación del sistema en el 100% de la ciudad de Santa Fe, con más de 2.500 cámaras.
La herramienta permitirá analizar imágenes y reconstruir los rastros que deja cada delito en distintos sectores de la ciudad. El objetivo es que esa información pueda ser utilizada por los operadores de videovigilancia, el personal policial y también por la Fiscalía en las investigaciones.
El funcionario aclaró que se trata de tecnologías nuevas cuya utilización requiere un período de aprendizaje y adaptación. Si bien destacó los resultados iniciales, reconoció que todavía queda camino por recorrer para aprovechar todo su potencial.
Un modelo que comienza en Santa Fe y Rosario
El sistema de estaciones policiales comenzó a desarrollarse en las dos ciudades más importantes de la provincia: Santa Fe y Rosario. La planificación contempla que las nuevas dependencias permitan organizar el despliegue territorial de acuerdo con las características y necesidades de cada centro urbano.
Santantino señaló que las estaciones de ambas ciudades buscan completar un mapa de cobertura y que, posteriormente, el modelo podrá extenderse a otros lugares, adaptándose a las particularidades de cada territorio.
En ese proceso, destacó la importancia del trabajo conjunto con los gobiernos locales.
La Estación Policial Parque Garay será una de las primeras expresiones concretas de ese cambio en la capital provincial. Su puesta en funcionamiento permitirá evaluar cómo se articula la nueva infraestructura con la organización operativa, la tecnología y el vínculo cotidiano entre la Policía y los vecinos.