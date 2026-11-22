Nuevo esquema

Del modelo de comisarías a las estaciones policiales: cómo cambiará el funcionamiento de la Policía en Santa Fe

El Gobierno provincial busca reorganizar el policiamiento urbano con nuevas dependencias que concentrarán el despliegue operativo y fortalecerán el vínculo con los vecinos. La estación del Parque Garay será una de las tres que se construyen en la capital provincial y tendrá a su cargo el área sur de la ciudad.