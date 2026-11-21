Por decreto del gobernador

Designaron al nuevo Director de Bienestar del Personal de las fuerzas de seguridad de Santa Fe

Se trata de Ricardo Daniel Giusepponi. El cargo estaba vacante desde que renunciara Ignacio Paz a mediados de marzo. Fue a poco de que se generara la protesta policial. Desde entonces, las funciones del área habían sido absorbidas por Ana Viglione.