Mediante decreto Nro. 2534, el Poder Ejecutivo designó al abogado Ricardo Daniel Giusepponi como nuevo Director Provincial de Bienestar del Personal de las Fuerzas de Seguridad. El texto fue firmado este jueves 19 de noviembre por el gobernador Maximiliano Pullaro; y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
Designaron al nuevo Director de Bienestar del Personal de las fuerzas de seguridad de Santa Fe
Se trata de Ricardo Daniel Giusepponi. El cargo estaba vacante desde que renunciara Ignacio Paz a mediados de marzo. Fue a poco de que se generara la protesta policial. Desde entonces, las funciones del área habían sido absorbidas por Ana Viglione.
El cargo estaba vacante desde marzo de este año. A mediados de ese mes, Ignacio "Nacho" Paz, responsable del área, presentaba su renuncia invocando razones personales. Era un contexto de mucha sensibilidad e irritabilidad. Todavía se escuchaban los ecos de la protesta que habían protagonizado en febrero, un grupo de efectivos policiales, esencialmente con epicentro en Rosario, para reclamar mejores condiciones laborales.
La revuelta logró ser desactivada por el gobierno a través de un paquete de mejoras que fueron anunciadas para el sector, entre ellas, un salario mínimo garantizado de $1.350.000 para todo el personal policial y del Servicio Penitenciario.
Los hechos
Desde que Paz renunció, el cargo había quedado absorbido en términos de funciones por Ana Viglione, subsecretaria de Articulación de Procesos de Reforma Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad. Viglione falleció a principios de octubre.
Giusepponi ostentaba el cardo de Director Provincial de Inspección Penitenciaria, pero desde hacía algunos meses, ya se encontraba trabajando bajo la órbita de Viglione.
Funciones
La Dirección Provincial de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad, según replica la página oficial del gobierno de Santa Fe, tiene como misión "gestionar las políticas de desarrollo de carrera y de bienestar para el personal del Ministerio de Justicia y Seguridad en todos los escalafones policiales y del servicio penitenciario".
Para ello, "se generan estrategias y acciones institucionales tendientes a promover el bienestar integral del personal y su grupo familiar, garantizando la igualdad de género, considerando las necesidades de salud física y mental, el acceso a una vivienda digna y todas las políticas para el desarrollo de una mejor calidad de vida dentro y fuera del ámbito laboral".
Dentro de las funciones de la Dirección se encuentra "disminuir los riesgos asociados a la actividad policial y la mejora continua del ambiente y condiciones laborales". Dicha tarea se lleva a cabo "mediante diversas acciones e intervenciones de trabajo interministerial, interinstitucional e intrainstitucional".
Finalmente, la Dirección busca "profesionalizar al personal activo, brindando herramientas y conocimientos a través de formación, capacitación, actualización profesional y especialización del personal".