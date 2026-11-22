Recorrida exclusiva

La nueva Estación Policial de Santa Fe, por dentro: nueve pisos, gimnasio y espacios para los vecinos

El Litoral recorrió la obra del Parque Garay junto a funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Unidad Ejecutora de Infraestructura. El edificio tendrá nueve niveles, terrazas verdes, áreas de capacitación y espacios destinados al bienestar policial. La previsión oficial es que comience a funcionar en el primer cuatrimestre de 2027.