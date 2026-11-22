La estructura ya permite dimensionar su escala. Desde el exterior, la futura Estación Policial Parque Garay se impone sobre el entorno del parque, pero es al ingresar cuando aparece con mayor claridad la transformación que busca representar el nuevo edificio para la Policía de Santa Fe.
La nueva Estación Policial de Santa Fe, por dentro: nueve pisos, gimnasio y espacios para los vecinos
El Litoral recorrió la obra del Parque Garay junto a funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Unidad Ejecutora de Infraestructura. El edificio tendrá nueve niveles, terrazas verdes, áreas de capacitación y espacios destinados al bienestar policial. La previsión oficial es que comience a funcionar en el primer cuatrimestre de 2027.
En una recorrida exclusiva de El Litoral, pudimos conocer por dentro las características de una construcción que no fue pensada como una dependencia policial convencional. Se trata de una infraestructura diseñada específicamente para el nuevo modelo de policiamiento urbano, con espacios diferenciados para la atención ciudadana, el funcionamiento operativo y el bienestar de los efectivos.
El edificio tendrá nueve pisos, 35 metros de ancho y 190 metros de largo. La dimensión de la obra se combina con una organización interna que busca separar los circuitos de circulación pública de aquellos destinados exclusivamente al personal policial.
Un ingreso pensado para cambiar la imagen de la Policía
Uno de los espacios más significativos del recorrido es el hall principal. Se trata de un ambiente de triple altura, abierto y con una circulación claramente definida para quienes se acerquen a realizar consultas, radicar una denuncia o mantener una reunión con las autoridades.
"Siempre que quisiste vincularte con la Policía, lo hiciste en un lugar oscuro, deteriorado, sin la infraestructura necesaria. De repente, te vas a encontrar con un hall con estas características y este entorno", describió Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad.
La intención, explicó, es modificar también la experiencia de los vecinos cuando necesitan acercarse a la institución. El edificio contará con un sector de atención al público y un espacio de reuniones que podrá utilizarse tanto para encuentros con autoridades como para actividades vinculadas con la capacitación policial.
La subdirectora general técnica de la Unidad Ejecutora de Infraestructura, Verónica Lanzaro, explicó que el proyecto fue desarrollado a partir de los requerimientos específicos del Ministerio de Justicia y Seguridad. No es una construcción convencional adaptada posteriormente a un uso policial, sino un edificio diseñado para responder a las necesidades de este nuevo esquema.
Vestuarios, gimnasio y alojamiento para los efectivos
Detrás de los espacios de acceso público comienza el sector de circulación restringida. Allí se organizará buena parte de la actividad cotidiana de los policías que tengan como base esta estación.
Los efectivos contarán con vestuarios y lockers para dejar sus pertenencias y uniformarse antes de salir a cumplir sus funciones. Luego podrán recibir instrucciones y capacitación en un salón de usos múltiples, para finalmente dirigirse a los vehículos o unidades con los que realizarán el despliegue territorial.
La infraestructura también contempla un comedor, un gimnasio y espacios de alojamiento. Estos últimos permitirán que los agentes puedan descansar cuando las necesidades del servicio lo requieran, antes de volver a incorporarse a sus tareas.
Santantino destacó que el equipamiento del gimnasio será el mismo que se utilizó para los Juegos Sudamericanos. La propuesta apunta a acompañar las exigencias físicas de la función policial y mejorar las condiciones en las que los hombres y mujeres de la fuerza desarrollan su trabajo.
"Es infraestructura de primer nivel pensada siempre para el bienestar policial", sostuvo el funcionario, quien vinculó esa inversión con la jerarquización de la tarea y la prestación del servicio de seguridad.
Un edificio con terrazas verdes y energía solar
La dimensión de la construcción también planteó desafíos desde el punto de vista ambiental. Según detalló Lanzaro, el proyecto incorpora más de 3.000 metros cuadrados de terrazas verdes para compensar parte de la impermeabilización del suelo que genera la obra.
La superficie vegetal permitirá absorber el agua de lluvia y retardar su escurrimiento hacia las cuencas urbanas del entorno. El objetivo es que, ante precipitaciones importantes concentradas en períodos cortos, el agua pueda liberarse de manera progresiva una vez finalizado el fenómeno meteorológico.
Otro de los componentes previstos es la instalación de paneles fotovoltaicos, que permitirán generar hasta el 15% de la energía que consuma el edificio.
La envolvente exterior también tendrá una función particular. La torre contará con lamas metálicas microperforadas que actuarán como parasoles para regular la incidencia solar y reducir la demanda de climatización. A su vez, los paneles fueron diseñados y ensayados para ofrecer protección antibalas.
Lanzaro remarcó que se priorizaron materiales de calidad y fácil mantenimiento, además de sistemas modernos de climatización e iluminación y ventilación natural.
Cuándo estará lista la Estación Policial Parque Garay
Durante la recorrida, desde la Unidad Ejecutora explicaron que la estructura fija de hormigón armado ya está terminada y que actualmente avanzan con los cerramientos exteriores y los trabajos interiores.
También se ejecutan intervenciones en el entorno, entre ellas una calle colectora y la apertura de la calle del Trabajo. Esos trabajos estarán condicionados por el comportamiento climático, aunque desde el área técnica señalaron que se tomaron previsiones para sostener el ritmo de ejecución.
La expectativa del Ministerio de Justicia y Seguridad es que la Estación Policial Parque Garay pueda comenzar a funcionar durante el primer cuatrimestre de 2027.
Más allá de sus dimensiones y características arquitectónicas, el edificio busca convertirse en una referencia para un nuevo vínculo entre la institución policial y la ciudadanía. Un espacio donde la atención a los vecinos, la organización del trabajo operativo y las condiciones laborales de los efectivos formen parte de una misma estructura.