La localidad de Vila, en el departamento Castellanos, se encuentra en la etapa final de puesta en funcionamiento de su primera red de desagües cloacales. El sistema superó satisfactoriamente las pruebas operativas de sus principales componentes y, de acuerdo con las previsiones técnicas, el servicio podría habilitarse durante diciembre.
La red cloacal de Vila superó las pruebas técnicas y podría habilitarse el próximo mes
El sistema superó las primeras pruebas de funcionamiento y podría entrar en servicio durante diciembre. La infraestructura comprende más de 15,6 kilómetros de cañerías, 487 conexiones domiciliarias y una planta de tratamiento que utilizará paneles solares para abastecer sus equipos.
Los ensayos estuvieron a cargo de la Secretaría de Agua y Saneamiento y permitieron verificar el funcionamiento de los paneles solares, los equipos de bombeo y el sistema de cloración. Con estos resultados, la infraestructura quedó en condiciones de avanzar hacia la instancia de entrega y posterior habilitación.
La obra contempla más de 15,6 kilómetros de red colectora y 487 conexiones domiciliarias, con una cobertura estimada para más de 1.500 habitantes. Su puesta en funcionamiento permitirá reemplazar los sistemas individuales de disposición de efluentes, reducir la necesidad de utilizar camiones atmosféricos y disminuir los riesgos de contaminación de las napas y los problemas de desbordes en los patios de las viviendas.
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, destacó las características del proyecto y señaló que se trata de una infraestructura sanitaria que incorpora energías renovables para mejorar su eficiencia operativa.
Una planta de tratamiento abastecida con energía solar
Uno de los aspectos distintivos del proyecto es la incorporación de paneles solares para abastecer energéticamente la planta de tratamiento de líquidos cloacales.
Según explicó el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, Vila contará con la primera planta de tratamiento de este tipo en la provincia alimentada mediante energía solar.
La instalación tendrá capacidad para procesar 215 metros cúbicos diarios a través de un sistema de barros activados. Esta tecnología permitirá tratar los líquidos cloacales antes de su disposición final y reducir el consumo de energía eléctrica convencional.
La utilización de fuentes renovables constituye una característica particular de la infraestructura y apunta a disminuir los costos de funcionamiento, además de incorporar criterios de sustentabilidad ambiental al servicio sanitario.
Pruebas técnicas antes de la habilitación
Antes de poner el sistema en funcionamiento, se realizaron controles sobre los distintos componentes de la infraestructura para comprobar su rendimiento y garantizar condiciones adecuadas de operación.
Los trabajos incluyeron la verificación de los paneles solares, las estaciones de bombeo y los mecanismos de cloración, elementos fundamentales para el funcionamiento integral de la red.
Marmiroli explicó que las evaluaciones técnicas buscan asegurar que cada componente responda correctamente antes de que los usuarios comiencen a utilizar el servicio. La etapa de pruebas resulta clave para detectar posibles inconvenientes y garantizar una puesta en marcha segura.
Una infraestructura sanitaria para más de 1.500 habitantes
La ejecución de la red cloacal representa una de las obras de infraestructura sanitaria más importantes para Vila, ya que permitirá incorporar por primera vez el servicio en la localidad.
El proyecto había quedado paralizado y posteriormente fue retomado hasta completar sus principales componentes. Para su reactivación y finalización se destinó una inversión superior a los 3.500 millones de pesos.
La presidenta comunal, María Leticia Borgatello, destacó la importancia de la próxima habilitación y el impacto que tendrá para los habitantes. Señaló que se trata de un reclamo histórico de la comunidad y valoró que las pruebas hayan arrojado resultados satisfactorios.
Con la finalización de los controles operativos, la localidad se encamina a incorporar un servicio esencial que mejorará las condiciones sanitarias de los hogares, contribuirá al cuidado ambiental y permitirá ampliar la infraestructura básica disponible para sus habitantes.