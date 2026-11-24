Beneficia a más de 1.500 habitantes

La red cloacal de Vila superó las pruebas técnicas y podría habilitarse el próximo mes

El sistema superó las primeras pruebas de funcionamiento y podría entrar en servicio durante diciembre. La infraestructura comprende más de 15,6 kilómetros de cañerías, 487 conexiones domiciliarias y una planta de tratamiento que utilizará paneles solares para abastecer sus equipos.