El departamento Belgrano completó la renovación de su flota de ambulancias con la incorporación de tres nuevas unidades 0 km, que fueron asignadas a Las Parejas, Montes de Oca y Tortugas. Los vehículos se sumarán al sistema de emergencias y traslados sanitarios para mejorar la capacidad de respuesta y las condiciones de atención en esas localidades.
Las Parejas, Montes de Oca y Tortugas incorporan ambulancias 0 km
Con esta incorporación, las tres localidades completan la renovación de sus vehículos sanitarios y mejoran los recursos disponibles para la atención de urgencias y el traslado de pacientes.
La entrega se realizó en el marco del proceso de renovación de móviles del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), que durante los últimos dos años incorporó 277 unidades nuevas en toda la provincia: 174 durante 2025 y otras 103 en 2026.
El programa de renovación demandó una inversión superior a los 27.040 millones de pesos e incluyó, además de la adquisición de vehículos, mejoras en las bases operativas y centrales de coordinación, junto con instancias de capacitación para el personal sanitario.
Las nuevas ambulancias permitirán fortalecer los servicios de emergencia en tres comunidades donde los efectores públicos cumplen un papel central en la atención y derivación de pacientes.
Más recursos para las localidades del departamento
El secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes del Ministerio de Salud, Jorge Stettler, destacó la importancia de contar con vehículos disponibles para garantizar la atención en localidades de menor población.
"Para quienes vivimos en localidades pequeñas, sabemos la importancia que tiene contar con estos recursos para garantizar el derecho a la salud. Cada vez que hacemos una entrega sabemos lo que simboliza. Tener una ambulancia a disposición significa saber que, cuando se necesita, está ahí para dar una respuesta", expresó.
El funcionario también hizo referencia al crecimiento de la demanda del sistema de emergencias. Según los datos brindados, los movimientos asistenciales pasaron de 252.000 durante todo 2023 a 477.000 en los primeros diez meses de 2026, una cifra que refleja la creciente actividad de los servicios de atención y traslado sanitario.
Se completa la renovación de la flota sanitaria
Por su parte, el senador departamental Pablo Verdecchia recordó que se había realizado un relevamiento de las necesidades de los efectores de salud del departamento, en el que se detectaron ambulancias con varios años de uso y otras fuera de servicio.
En ese sentido, destacó que la llegada de los tres vehículos permite completar la renovación de la flota sanitaria de Belgrano y mejorar las condiciones de funcionamiento de los servicios locales.
"Cuando asumí como senador, hicimos un relevamiento de todos los Samco y sus necesidades. Nos encontramos con que muchas ambulancias estaban obsoletas o fuera de servicio", señaló.
Además, mencionó que se están desarrollando trabajos de infraestructura en distintos Samco de la región, como parte de las mejoras destinadas a fortalecer la atención en los centros de salud del departamento.
El rol de los Samco y la atención regional
La incorporación de las ambulancias representa un refuerzo para la red sanitaria de Las Parejas, Montes de Oca y Tortugas, donde los centros de atención primaria y los Samco constituyen una referencia fundamental para los vecinos.
La disponibilidad de móviles en condiciones adecuadas resulta clave para responder ante urgencias, realizar traslados y facilitar la derivación de pacientes hacia establecimientos de mayor complejidad cuando la situación lo requiere.
De la actividad participaron también el secretario de Participación Social, Lisandro Vaccaro; el subsecretario de Gestión Territorial Centro-Sur, Marcelo Krenz; la directora de la Región de Salud Nodo Rosario, Rosa Dutto; el intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci; los presidentes comunales de Tortugas, Eduardo Rossel, y Montes de Oca, Emanuel Sagripanti; y el coordinador regional del SIES 107, Juan Manuel Gálvez, entre otras autoridades.