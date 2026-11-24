El Programa Llave, destinado a facilitar el acceso y la permanencia en viviendas alquiladas, llegó a Villa Constitución en el marco de la primera edición de la Expo Carreras y Oficios y la Feria de Talento y Empleo. Durante la jornada, equipos técnicos brindaron información y asesoramiento a estudiantes, trabajadores y familias sobre las herramientas disponibles para afrontar los gastos y requisitos que implica alquilar una vivienda.
El Programa Llave presentó en Villa Constitución sus herramientas para facilitar el acceso al alquiler
La iniciativa ofrece dos alternativas para afrontar los gastos iniciales de un contrato de alquiler: un crédito personal sin intereses y un seguro de caución bonificado. La propuesta fue presentada en Villa Constitución durante una exposición de carreras, oficios y oportunidades laborales. Hasta el momento, registra casi 600 millones de pesos entregados.
La iniciativa contempla dos modalidades de asistencia: un crédito personal sin intereses para cubrir los gastos iniciales de un contrato y un seguro de caución bonificado que permite reemplazar las garantías propietarias tradicionales.
Según los datos difundidos por la Secretaría de Hábitat y Vivienda, el programa ya lleva entregados casi 600 millones de pesos en la provincia de Santa Fe. Su alcance comprende tanto a quienes buscan concretar su primer alquiler como a personas que necesitan renovar sus contratos.
La actividad en Villa Constitución permitió acercar información sobre los requisitos, las condiciones de acceso y el procedimiento de inscripción, que actualmente se realiza de manera digital.
Dos herramientas para afrontar los gastos de alquiler
El programa dispone de dos líneas de asistencia. La primera, denominada Llave Solución Económica, consiste en un crédito personal de hasta tres veces el valor mensual del alquiler, que se devuelve en cuotas y sin intereses.
El financiamiento está destinado a cubrir gastos vinculados con el inicio de un contrato, como honorarios, comisiones inmobiliarias, mudanza, sellados y conexiones de servicios.
La segunda alternativa es Llave Garantía, que ofrece un seguro de caución bonificado en su totalidad por el Estado provincial. Este instrumento funciona como respaldo contractual y permite reemplazar las garantías propietarias que habitualmente solicitan las inmobiliarias.
De esta manera, las dos modalidades buscan atender algunas de las principales dificultades económicas y contractuales que enfrentan las personas al momento de acceder a una vivienda en alquiler.
Inscripción digital y simplificación de trámites
Uno de los aspectos destacados durante la presentación fue la actualización del sistema de inscripción, que ahora se gestiona a través de la plataforma digital Timbó.
El procedimiento permite completar formularios y presentar la documentación requerida desde cualquier dispositivo, sin necesidad de realizar gestiones presenciales.
La directora provincial de Gestión de Suelo, Pilar Egaña, explicó que durante la jornada se brindó asesoramiento sobre el funcionamiento de las dos líneas y el nuevo mecanismo de inscripción. También señaló que el programa está destinado tanto a quienes inician un contrato como a quienes necesitan renovar el alquiler.