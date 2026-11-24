Cómo acceder a créditos y seguros de caución

El Programa Llave presentó en Villa Constitución sus herramientas para facilitar el acceso al alquiler

La iniciativa ofrece dos alternativas para afrontar los gastos iniciales de un contrato de alquiler: un crédito personal sin intereses y un seguro de caución bonificado. La propuesta fue presentada en Villa Constitución durante una exposición de carreras, oficios y oportunidades laborales. Hasta el momento, registra casi 600 millones de pesos entregados.