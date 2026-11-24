Con una inversión superior a $3.300 millones

Avanza la renovación del sistema cloacal de Avellaneda, con obras en la planta y nuevos barrios

Los trabajos en la planta depuradora alcanzaron un 85 % de ejecución e incluyen la impermeabilización de las lagunas de tratamiento, nuevas instalaciones de bombeo y mejoras eléctricas. En paralelo, se acordó ampliar las redes domiciliarias para incorporar a más familias al servicio de desagües cloacales.