La modernización del sistema de desagües cloacales de Avellaneda, en el departamento General Obligado, alcanzó un 85 % de avance físico y atraviesa una etapa clave con la instalación de membranas impermeables en la segunda laguna de tratamiento.
Avanza la renovación del sistema cloacal de Avellaneda, con obras en la planta y nuevos barrios
Los trabajos en la planta depuradora alcanzaron un 85 % de ejecución e incluyen la impermeabilización de las lagunas de tratamiento, nuevas instalaciones de bombeo y mejoras eléctricas. En paralelo, se acordó ampliar las redes domiciliarias para incorporar a más familias al servicio de desagües cloacales.
La intervención busca optimizar el funcionamiento de la planta depuradora, evitar filtraciones hacia las napas subterráneas y mejorar la capacidad de procesamiento de los efluentes de la ciudad.
Los trabajos comprenden el acondicionamiento de las lagunas existentes, el refuerzo de terraplenes y la incorporación de nuevos equipos e instalaciones. Una de las lagunas ya retomó su funcionamiento luego de las tareas de reacondicionamiento, mientras que la nueva estación elevadora y la cámara de contacto se encuentran próximas a finalizar.
La obra contempla una inversión superior a los 3.300 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución previsto de 10 meses. En paralelo, se acordó ampliar la red de desagües cloacales hacia sectores de la ciudad que todavía no cuentan con el servicio.
Impermeabilización y mejoras en la planta depuradora
Una de las principales tareas en ejecución es la colocación de geomembranas sobre el fondo y los taludes de las lagunas de tratamiento. Estas láminas impermeables se extienden y sueldan en el lugar para conformar una barrera continua que impida la filtración de líquidos hacia el suelo.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que el procedimiento requiere un trabajo técnico específico para garantizar la correcta instalación y el sellado de las membranas. La impermeabilización permitirá reducir los riesgos de contaminación de las napas y mejorar las condiciones ambientales del sistema de tratamiento.
La intervención también apunta a disminuir la posibilidad de desbordes y optimizar el funcionamiento de las instalaciones que reciben y procesan los líquidos cloacales de la localidad.
Nuevos equipos y mayor capacidad operativa
La modernización incluye una intervención integral sobre la infraestructura existente. Según detalló la subsecretaria de Agua y Saneamiento, Vilma Olivieri, los trabajos contemplan el acondicionamiento de las lagunas, el refuerzo de terraplenes, la instalación de aireadores y la construcción de nuevas cámaras técnicas.
Además, se ejecuta una nueva estación elevadora vinculada al colector principal y al conducto de impulsión, junto con la renovación del sistema eléctrico y la incorporación de energía de respaldo.
Estas mejoras permitirán fortalecer la capacidad operativa de la planta y acompañar las necesidades de saneamiento de una ciudad en crecimiento, con mejores condiciones para el tratamiento de los efluentes domiciliarios.
Ampliarán las conexiones cloacales hacia nuevos barrios
En paralelo con la modernización de la planta, se firmó un convenio entre la Provincia y la Municipalidad de Avellaneda para extender las redes domiciliarias hacia sectores que todavía no disponen del servicio.
La ampliación permitirá que más familias puedan conectarse al sistema cloacal y dejar de depender de pozos absorbentes para la disposición de sus efluentes.
El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, destacó la importancia de avanzar simultáneamente con la renovación de la planta y la extensión de las cañerías. En ese sentido, señaló que la modernización de la infraestructura de tratamiento debe estar acompañada por nuevas conexiones para que sus beneficios alcancen a más hogares.
La ejecución conjunta de ambas intervenciones permitirá mejorar la cobertura del servicio, fortalecer las condiciones sanitarias de la población y reducir el impacto ambiental asociado a la disposición de líquidos cloacales.