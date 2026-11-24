Cinco establecimientos educativos del departamento San Justo recibieron aportes por un total de $105.588.096 destinados a ejecutar obras de infraestructura y mejorar las condiciones edilicias de sus instalaciones.
Infraestructura escolar: distribuyeron aportes para cinco instituciones del departamento San Justo
Los recursos corresponden al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) y alcanzan a cuatro instituciones de la ciudad de San Justo y una de Colonia Angeloni. Los aportes se destinarán a trabajos eléctricos, cerramientos, refacciones, mejoras sanitarias y acondicionamiento de edificios.
Los fondos corresponden al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) y beneficiarán a cuatro instituciones de la ciudad de San Justo y una de Colonia Angeloni. Los recursos permitirán realizar intervenciones en talleres, espacios deportivos, cocinas, sanitarios y distintos sectores de los edificios escolares.
La distribución de los aportes se realizó a partir de los requerimientos presentados por cada establecimiento, de acuerdo con las necesidades de infraestructura identificadas por sus autoridades.
Obras eléctricas y mejoras en espacios educativos
En la ciudad de San Justo, la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 277 "Fray Francisco Castañeda" recibió $23.837.191, que serán destinados al acondicionamiento de las instalaciones eléctricas para la carga de equipos y a la incorporación de nueva iluminación en los talleres.
Por su parte, el Centro de Educación Física N° 23 obtuvo un aporte de $24.931.165 para realizar cerramientos verticales metálicos en los sectores norte y este de sus instalaciones.
Estas intervenciones permitirán mejorar las condiciones de funcionamiento de los espacios destinados a las actividades educativas, técnicas y deportivas.
Refacciones en cocinas y edificios escolares
Otra de las instituciones beneficiadas fue la Escuela N° 608 "Sargento Juan Bautista Cabral", que recibió $24.982.800 para concretar la refacción integral del sector de cocina.
En tanto, el Instituto Superior N° 20 "Senador Néstor Juan Zamaro" contará con $9.600.000 para realizar trabajos en la cubierta del edificio, además de tareas de revoque y pintura en la torre tanque.
Los aportes permitirán atender necesidades edilicias específicas y avanzar en el mantenimiento de instalaciones utilizadas diariamente por estudiantes, docentes y personal de las instituciones.
Nuevos sanitarios para una escuela de Colonia Angeloni
La quinta institución alcanzada por los fondos es la Escuela N° 6312 "Margarita Bustos de Ovietta", de Colonia Angeloni, que recibió $22.236.940.
El aporte será destinado a la construcción de sanitarios para los niveles inicial y primario, además de la remodelación del depósito del establecimiento.
De esta manera, las cinco instituciones podrán avanzar con obras orientadas a mejorar sus instalaciones, adecuar los espacios a las necesidades de sus comunidades educativas y fortalecer las condiciones de infraestructura para el desarrollo de las actividades escolares.