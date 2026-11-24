Más de $105 millones de inversión

Infraestructura escolar: distribuyeron aportes para cinco instituciones del departamento San Justo

Los recursos corresponden al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) y alcanzan a cuatro instituciones de la ciudad de San Justo y una de Colonia Angeloni. Los aportes se destinarán a trabajos eléctricos, cerramientos, refacciones, mejoras sanitarias y acondicionamiento de edificios.