Hay historias deportivas que se escriben a partir de las medallas, los récords y las competencias internacionales. Pero también existen aquellas que encuentran su mayor valor en lo que sucede fuera de la pista: los sueños compartidos, los sacrificios, el acompañamiento y la posibilidad de transmitir una pasión de generación en generación.
Braian Villarreal y Jesica Torres, sus sueños y un amor surgido del atletismo
El representó a la Argentina en mundiales y Juegos Parapanamericanos. Ella tuvo récord argentino, participó en sudamericanos y panamericanos y hoy vuelca su experiencia en la formación de nuevos atletas.
La historia de Braian Nahuel Villarreal y Jesica Janet Torres reúne todos esos ingredientes. Ambos encontraron en el atletismo un camino de vida. Él, velocista paralímpico que representó a la Argentina en competencias internacionales; ella, ex atleta de destacada trayectoria y entrenadora. Se conocieron en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), compartieron el amor por la disciplina y formaron una familia que hoy tiene a Morena, de 10 años, como protagonista de sus primeras experiencias competitivas, y a Delfina, la más pequeña, de apenas un año y cuatro meses.
En diálogo con El Litoral, los protagonistas recorren sus comienzos, los desafíos de sus carreras, la historia de amor que nació en una concentración deportiva y el presente de una familia que sigue corriendo detrás de nuevos sueños.
Braian Villarreal: el sueño de vestir la camiseta argentina
-¿Cómo fueron tus primeros pasos en el atletismo?
-Mis primeros pasos fueron a los 19 años, cuando empecé a entrenar. Apenas cuatro meses después tuve mi primera competencia en el CeNARD, participando en 100, 200 y 400 metros. Desde el primer día que comencé a entrenar tuve como objetivo representar al país y, afortunadamente, al poco tiempo pude conseguirlo.
¿Qué significó representar a la Argentina en competencias internacionales?
-Significó muchísimo, porque era una de mis metas. También poder estar entre los velocistas más rápidos del mundo dentro de mi categoría fue algo muy importante.
-¿Qué desafíos tuviste que superar para llegar al alto rendimiento?
-Fueron varios. Desde aprender cuestiones técnicas en poco tiempo hasta aprovechar al máximo cada competencia para conseguir las marcas necesarias y formar parte del equipo nacional. También tuve que aprender a priorizar el descanso, ser más estricto con la alimentación y entender que el alto rendimiento requiere compromiso en todos los aspectos de la vida.
-Además de atleta, sos profesor de Educación Física y entrenador. ¿Cómo se complementan esas facetas?
-Todo gira en torno al rendimiento deportivo. Creo que estoy especializado en esta área y busco estar en constante aprendizaje. Mi formación como profesor y entrenador también me permite comprender mejor los procesos de preparación y seguir creciendo dentro del atletismo.
-Mirando hacia atrás, ¿cuáles fueron los momentos más importantes de tu carrera y qué sueños te quedan pendientes?
-Los momentos más importantes fueron las representaciones nacionales en los mundiales y los Juegos Parapanamericanos. También recuerdo especialmente la carrera en la que conseguí mi mejor marca personal: 11.04 segundos, con viento reglamentario de +0.4. Me quedó pendiente participar en los Juegos Paralímpicos. Había clasificado para Tokio 2020, pero por la pandemia finalmente no pude asistir. También tengo el objetivo de correr oficialmente por debajo de los 11 segundos. En dos oportunidades lo hice, pero con viento a favor superior al permitido: 10.94 (+2.5) y 10.85 (+3.9).
Jesica Torres: una historia que comenzó en el colegio
La historia deportiva de Jesica también tiene capítulos importantes. Sus primeros pasos llegaron a través de los intercolegiales, cuando un entrenador descubrió sus condiciones y la invitó a entrenar. Aquella oportunidad fue el comienzo de un recorrido que la llevó a representar al país.
-¿Cómo comenzó tu historia con el atletismo?
-Comencé por el colegio, donde se realizaban los intercolegiales. Allí me vio el entrenador del polideportivo, Eduardo Morosini, quien me invitó a una clase de atletismo. Después llegaron mis primeros torneos Evita, intercolegiales y el Sudamericano. En esa competencia me vio Javier Morillas, entrenador del programa que tenía la Secretaría de la Nación para chicos del interior. Fui convocada por él y viví muchos años en el CeNARD. Fueron años inolvidables. Tuve el récord argentino en los 300 metros, participé en sudamericanos y panamericanos y también integré una concentración de velocistas de Sudamérica. Fueron experiencias hermosas que dejaron muchas huellas en mí.
-Con Braian comparten mucho más que la vida familiar. ¿Cómo se conocieron?
-Nos conocimos en el CeNARD, durante una concentración. Yo había ido como acompañante de una atleta de Tupungato. Ahí comenzó todo. Braian estaba empezando su camino deportivo y yo ya no estaba compitiendo.
-¿Cómo es acompañarlo desde el lugar de entrenadora?
-Es hermoso porque compartimos el mismo amor por este deporte. Los dos aprendemos constantemente, cada uno desde su lugar.
-¿Qué significó para vos ayudarlo en su preparación para las competencias internacionales?
-Fue hermoso poder ayudarlo y saber que estábamos haciendo bien las cosas. Llegaron aquellos torneos de 2015 que él tanto esperaba y fue una gran satisfacción haber formado parte de ese proceso.
De Buenos Aires a Tupungato y nuevamente a casa
La historia de Braian y Jesica también tuvo un capítulo importante lejos de Buenos Aires. Después de conocerse, decidieron compartir una etapa de sus vidas en Tupungato, Mendoza, donde vivieron durante cinco años.
¿Qué recuerdos tienen de aquella experiencia? Braian recuerda especialmente el acompañamiento recibido durante esa etapa: «En Tupungato recibí mucho apoyo y cariño. En ese momento tenía nueve sesiones de entrenamiento semanales, así que siempre conté con el acompañamiento de toda la familia».
En 2019 decidieron regresar a Buenos Aires, buscando un nuevo rumbo y pensando también en el futuro de Morena, que por entonces tenía apenas tres años.
Hoy la familia está nuevamente instalada en la zona sur del Gran Buenos Aires, donde Braian continúa vinculado al atletismo y participa representando a Lomas de Zamora, mientras Jesica desarrolla su actividad como entrenadora.
Morena Villarreal: los primeros pasos detrás de un sueño
En esta historia hay una nueva protagonista. Morena tiene 10 años, compite para el Club Alem de Burzaco SAGAB y participa en los torneos de la Federación Atlética Metropolitana (FAM), dentro de la categoría U12.
Su acercamiento al atletismo fue casi natural: acompañaba a sus padres a la pista y, entre juegos y entrenamientos, comenzó a descubrir su propia pasión.
“Empecé a correr porque acompañaba a mamá y a papá a la pista. Al principio empezamos jugando y, al poco tiempo, comencé a entrenar para participar en los torneos. Lo que más me gusta del deporte es correr las pruebas de velocidad”, cuenta la pequeña Morena.
-Tu papá representó a la Argentina y tu mamá también tuvo una importante trayectoria. ¿Qué significa tenerlos como referentes?
-Significa mucho para mí. También me gustaría poder correr para Argentina y hacer récords como ellos.
-¿Cómo viviste la preparación para el Metropolitano U12 del 21 de noviembre?
-Me preparé bien y estaba ansiosa para que llegara el día. En la serie corrí relajada y en la final estaba un poco nerviosa. También disfruté mucho de poder hablar con las otras chicas.
-¿Qué sentís cuando estás por largar una carrera y cuáles son tus sueños?
-Cuando estoy en la pista siento ansiedad y felicidad. Cuando termino de correr me siento relajada. La prueba que más me gusta es la velocidad y mi sueño como atleta es representar al país y poder hacer récords.
Con la espontaneidad propia de sus 10 años, Morena empieza a construir su propio recorrido. Tiene ejemplos muy cercanos, pero también objetivos personales que quiere alcanzar con esfuerzo y dedicación.
Una familia, una misma pasión
En la casa de los Villarreal-Torres, el atletismo es parte de la conversación cotidiana. Se habla de competencias, entrenamientos, aspectos técnicos y nuevos desafíos. Sin embargo, Braian y Jesica tienen claro que lo más importante no es formar campeonas a cualquier precio, sino enseñarles a disfrutar del camino.
“Le inculcamos la importancia de disfrutar lo que hacemos, que no se sienta presionada por nada, que solamente piense en ella cuando está en la pista y que siga aprendiendo”, coinciden.
Para Jesica, esa enseñanza también representa una manera de transmitir todo lo que aprendió durante sus años como atleta y ahora desde su rol de entrenadora.
“Quiero transmitirles que nunca dejen de creer en ellos mismos, que los sueños se construyen con esfuerzo, constancia, disciplina y, sobre todo, pasión por lo que hacen”, señala. Y agrega una reflexión que resume su filosofía deportiva: “Como atleta viví alegrías, frustraciones, sacrificios, derrotas y también grandes logros. Aprendí que no siempre se gana, que muchas veces hay que levantarse y volver a intentarlo, y que cada experiencia nos deja una enseñanza”.
Hoy, desde el lugar de entrenadora, busca compartir esas vivencias con sus alumnos. Para ella, el atletismo no consiste solamente en correr más rápido, saltar más lejos o ganar medallas, sino también en crecer como personas, superar los propios límites, confiar en las capacidades y aprender a no rendirse.
La familia Villarreal-Torres sigue escribiendo su historia. Braian todavía persigue el sueño paralímpico que quedó pendiente, Jesica transmite sus conocimientos a nuevas generaciones, Morena comienza a imaginar hasta dónde puede llegar y Delfina crece en un ambiente donde las pistas, las carreras y los sueños forman parte de la vida cotidiana.
Porque, en definitiva, hay carreras que se corren contra el reloj y otras que se construyen a lo largo de toda una vida. La de esta familia tiene una particularidad: los cuatro forman parte del mismo equipo.