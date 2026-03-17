FIFA presentó la primera canción del Mundial 2026 con Carin León y Jelly Roll

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 también empezó a tomar forma desde la música. FIFA presentó un adelanto de “Lighter”, la primera canción del álbum oficial de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y confirmó que estará interpretada por Carin León y Jelly Roll.
El anticipo fue difundido en redes oficiales como parte de una estrategia que busca ampliar la identidad sonora del torneo. El lanzamiento completo del tema está previsto para este viernes 20 de marzo, la misma fecha en la que se anunciarán más detalles del disco vinculado al Mundial.
Una apuesta musical distinta para la Copa del Mundo
“Lighter” aparece como el primer single del álbum oficial del Mundial 2026, una novedad dentro del despliegue musical que FIFA viene construyendo para esta edición. El proyecto se inscribe dentro de FIFA Sound, la plataforma con la que el organismo viene uniendo fútbol, música en vivo, canciones oficiales y piezas sonoras para cada ciudad sede.
El adelanto también marca un cruce de estilos poco habitual. La canción se mueve por un terreno más cercano al country, el rock y una producción pop contemporánea que al regional mexicano con el que suele identificarse Carin León. Esa mezcla busca acompañar el perfil multinacional y multicultural del torneo.
Jelly Roll, el elegido para abrir la propuesta musical.
Carin León, Jelly Roll y el tono continental del álbum
La elección de los artistas no parece casual. De un lado aparece una de las voces mexicanas más populares del momento; del otro, un nombre fuerte de la música estadounidense. Esa combinación encaja con dos de los tres países anfitriones y con la intención de construir una banda sonora con alcance continental para el Mundial de 2026.
Carin León, el elegido para abrir la propuesta musical.
Por ahora no fue presentado el listado completo de canciones ni el resto de los artistas convocados. Lo que sí quedó planteado es que FIFA avanzará con nuevas revelaciones desde este viernes, cuando se oficialice el lanzamiento del álbum y se conozca mejor el alcance de esta propuesta musical.
Sobre la Copa del Mundo
El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio. Será la primera edición con 48 selecciones y 104 partidos, un formato más amplio que también empuja una puesta en escena distinta en lo deportivo, lo visual y lo cultural.