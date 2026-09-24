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Polémico mensaje antisemita de una jugadora de pádel: fue apartada de la delegación argentina

Florencia Guerra Sodero había anunciado su participación en un Panamericano y publicó una frase discriminatoria contra la comunidad judía. La APA la separó preventivamente.

Polémica en el pádel argentino con un mensaje antisemita. Imagen ilustrativa.Polémica en el pádel argentino con un mensaje antisemita. Imagen ilustrativa.
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Florencia Guerra Sodero, jugadora amateur de pádel, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de publicar en sus redes sociales un mensaje con expresiones antisemitas. La deportista había anunciado que representaría a la Argentina en un torneo Panamericano y posteriormente difundió una frase dirigida contra las personas judías.

En la publicación, Guerra Sodero celebraba su participación en la competencia internacional e invitaba a sus seguidores a participar de una encuesta. En el mensaje mencionó a personas de distintos sectores, grupos sociales y equipos de fútbol.

Sin embargo, al finalizar el texto incluyó una exclusión explícita hacia la comunidad judía: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. La publicación fue posteriormente eliminada y sus cuentas en redes sociales dejaron de estar disponibles.

El posteo con el agravio.El posteo con el agravio.

El mensaje que generó polémica

Guerra Sodero había escrito que tenía “el honor de representar a la Argentina en un Panamericano”. En el mismo mensaje hizo referencia a su identidad política y convocó a participar de una encuesta a amigos, familias y personas de diferentes sectores.

Entre los grupos mencionados aparecieron peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano, además de personas de distintos niveles socioeconómicos.

El cierre del mensaje fue el que provocó la mayor repercusión. La jugadora estableció una excepción explícita al señalar: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”.

La publicación comenzó a circular en redes sociales y generó cuestionamientos. Entre quienes se hicieron eco del caso estuvo el periodista y politólogo Daniel Lerer, quien calificó las expresiones como antisemitas. Otros referentes de los medios también difundieron capturas del contenido.

La repercusión llegó hasta la Asociación de Pádel Argentino (APA), que intervino debido a que Guerra Sodero integraba la delegación nacional que tenía previsto participar de un torneo internacional.

El comunicado.El comunicado.

La decisión de la APA

La Asociación de Pádel Argentino informó que decidió apartar preventivamente a la deportista de la delegación nacional y abrir un procedimiento disciplinario.

Según comunicó la entidad, el proceso se realizará de acuerdo con el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP), y la jugadora tendrá la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.

La APA expresó además su rechazo a las declaraciones difundidas desde las cuentas personales de Guerra Sodero y remarcó que la representación argentina implica una responsabilidad respecto de la conducta de quienes integran una delegación nacional.

La jugadora había sido clasificada para el Panamericano de pádel de “libres amateur” 2026, competencia prevista entre el 21 y el 24 de octubre en Asunción, Paraguay, según informó la entidad.

De esta manera, el episodio pasó del ámbito de las redes sociales al deportivo. La publicación fue eliminada después de su difusión, mientras que la APA resolvió su separación preventiva y abrió el proceso disciplinario correspondiente.

La medida adoptada por la asociación no constituye una resolución definitiva sobre el procedimiento disciplinario, que deberá continuar su curso y en el que la deportista podrá presentar su descargo.

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