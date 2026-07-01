En la antesala de un nuevo aniversario del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la Ciudad de Buenos Aires fue escenario de un potente acto institucional. El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se unió a más de 50 alcaldes y jefes comunales de 14 provincias argentinas en el Encuentro Federal por la Memoria, un espacio destinado a coordinar esfuerzos locales contra la discriminación y a favor de la justicia.
Poletti participó del Encuentro Federal por la Memoria en AMIA y ratificó el reclamo de justicia
Con un emotivo acto en Buenos Aires, autoridades reafirmaron su compromiso con la justicia y la lucha contra el antisemitismo y la discriminación en el país.
Bajo el lema "Hoy no podemos perder la memoria", los mandatarios municipales rubricaron un documento conjunto. En la declaración, reafirmaron su compromiso inclaudicable con el reclamo de justicia por el atentado, la preservación del recuerdo de las 85 víctimas fatales, los más de 300 heridos y la promoción de la educación en valores democráticos.
Acciones concretas contra el antisemitismo
El acuerdo federal no solo quedó en una expresión de anhelos, sino que proyecta políticas públicas territoriales para la prevención y erradicación del antisemitismo, la xenofobia y cualquier forma de discriminación en los municipios de las provincias firmantes (Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán).
Asimismo, los intendentes enfatizaron la necesidad imperiosa de contar con una Justicia independiente y eficaz para terminar con los 32 años de impunidad que arrastra la causa judicial.
Como parte del protocolo del encuentro, Juan Pablo Poletti recibió —junto al resto de los mandatarios— una serigrafía original del reconocido artista urbano Martín Ron, entregada por la AMIA como presente institucional para la capital santafesina.
Un emotivo homenaje en el "Mes de la Memoria"
La jornada comenzó en la plaza seca de la mutual de la calle Pasteur 633, en el barrio porteño de Balvanera. Allí se realizó un minuto de silencio y el encendido de 85 velas. El Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, estuvo a cargo de la plegaria comunitaria.
Posteriormente, las autoridades se tomaron la tradicional "foto de familia" frente al emblemático monumento del artista Yaacov Agam, inaugurado en 1998, que simboliza la resiliencia y la persistencia en el pedido de justicia tras la destrucción del edificio original.
El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, participó del encuentro y dejó una postura firme respecto de la situación actual: “Esta Ciudad lleva la marca de una identidad tocada por el dolor de las víctimas y los familiares. La impunidad duele aún más cuando se confunde con el olvido. Sostenemos y renovamos con firmeza nuestro pedido de Justicia. En esta Ciudad, el antisemitismo no tiene lugar”.
Presencias y la importancia de federalizar la causa
El evento estuvo encabezado por las máximas autoridades de la mutual israelita, entre ellos Osvaldo Armoza (presidente) y Daniel Pomerantz (director ejecutivo), junto a Marcos Cohen, presidente de la Federación de Comunidades Judías Argentinas (Vaad Hakehilot), el área organizadora del encuentro.
También asistieron el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones; el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein; diplomáticos internacionales y secretarios del gabinete porteño como Gabino Tapia (Justicia) y Fulvio Pompeo (Relaciones Internacionales).
Al cierre de la actividad, Armoza ponderó el alcance federal de la convocatoria: "Esta jornada demuestra que, más allá de las distancias y las diferencias políticas, hay valores que nos unen. Nos convoca una causa común: mantener viva la memoria y seguir pidiendo, con firmeza, que termine la impunidad que persiste desde hace 32 años".