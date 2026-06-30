El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, fue incorporado oficialmente a la Liga de Alcaldes para el Desarrollo Inclusivo de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), una red internacional integrada por un reducido grupo de jefes de gobiernos locales comprometidos con el impulso de políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades y promover un crecimiento económico inclusivo.
Poletti se incorpora a la Liga de Alcaldes para el Desarrollo Inclusivo
Se trata de la “Championship Mayors for Inclusive Growth”, que lucha contra las desigualdades y promueve el crecimiento económico más inclusivo. El santafesino es el único intendente argentino que participa actualmente de este espacio de relevancia internacional.
Con esta designación, Poletti se convierte en el único intendente argentino que integra actualmente la denominada Championship Mayors for Inclusive Growth, una iniciativa creada por la OCDE en 2016 para reunir a ciudades de distintos continentes que trabajan sobre desafíos comunes vinculados con el desarrollo urbano, la inclusión social y la sostenibilidad.
La incorporación representa un reconocimiento internacional para la capital santafesina y le permitirá acceder a espacios de intercambio de experiencias, buenas prácticas y estrategias que otras ciudades del mundo vienen implementando para abordar problemáticas como el acceso a la vivienda, el empleo, la educación, el transporte, la infraestructura y los servicios públicos.
Más allá del reconocimiento institucional, la incorporación de Santa Fe a esta red internacional no implica el acceso automático a financiamiento ni la ejecución de programas específicos. Su principal impacto radica en la posibilidad de intercambiar experiencias con otras ciudades, acceder a asesoramiento técnico y conocer políticas públicas que ya dieron resultados en distintos países. Además, fortalece el posicionamiento internacional de la capital provincial y puede facilitar la construcción de alianzas que, a futuro, contribuyan a atraer inversiones, impulsar proyectos de cooperación y mejorar la planificación de áreas estratégicas como el desarrollo urbano, el empleo, la logística y la innovación.
"Que nos hayan incluido en esta liga de alcaldes es un reconocimiento al camino que estamos recorriendo como ciudad y, al mismo tiempo, una enorme responsabilidad. Nos permite sentarnos en la misma mesa donde se discuten las políticas públicas que están transformando las principales ciudades del mundo y aprender de esas experiencias para aplicarlas en Santa Fe", expresó Poletti.
El mandatario sostuvo además que el objetivo es aprovechar esta participación para fortalecer el desarrollo local. "Queremos una ciudad que crezca generando más oportunidades para todos. Por eso trabajamos para atraer inversiones, fortalecer el empleo, impulsar la innovación y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Integrar este espacio internacional nos brinda herramientas, conocimiento y vínculos estratégicos para seguir avanzando en ese objetivo", afirmó.
Una estrategia de inserción internacional
Poletti también destacó que la incorporación forma parte de una política de apertura internacional que viene desarrollando la Municipalidad.
"Santa Fe tiene mucho para mostrar y también mucho para aportar. Esta incorporación refleja una decisión política de abrir la ciudad al mundo, generar alianzas y construir un desarrollo sostenible e inclusivo junto al sector privado, las universidades, las instituciones y el Gobierno provincial. Cada vínculo internacional que construimos tiene un único objetivo que es traducirse en más oportunidades y mejores políticas públicas para los santafesinos", señaló.
En la misma línea, la directora de la Agencia de Cooperación Internacional, Inversiones y Comercio Exterior de la Municipalidad, Lucila García, remarcó la importancia institucional del nombramiento.
"Hoy la ciudad de Santa Fe confirma que está alineada con la política exterior a nivel nacional, ya que nuestro país está solicitando su ingreso a la OCDE. Poletti es el único intendente argentino miembro de la Liga de Alcaldes. Esto habla no sólo de nuestro desarrollo como ciudad, sino de la apuesta estratégica a su posicionamiento y crecimiento internacional", sostuvo.
La funcionaria explicó que esa estrategia también busca potenciar el perfil productivo y logístico de la capital provincial mediante el impulso a empresas y emprendedores locales, en coordinación con el Gobierno de Santa Fe, además del desarrollo del puerto, el aeropuerto y servicios vinculados al comercio exterior y la recepción de inversiones.
Los compromisos de la Liga
Los alcaldes que integran la coalición asumen el compromiso de promover políticas que favorezcan un crecimiento más equitativo, alineando esa agenda con la transición climática y el desarrollo sostenible.
Entre los principales ejes de trabajo se encuentran la reducción de las desigualdades en el acceso a la educación, el empleo, la vivienda, el transporte y los servicios urbanos; el fortalecimiento de la democracia y la confianza ciudadana; el intercambio de experiencias entre gobiernos locales; y la cooperación entre ciudades frente a situaciones de conflicto o desastres.
La iniciativa también impulsa una visión multidimensional del desarrollo, que no se limita al crecimiento económico o al nivel de ingresos, sino que incorpora indicadores relacionados con la calidad de vida, el acceso al trabajo, la salud y el bienestar de la población.
Qué es la OCDE
La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) es uno de los principales organismos internacionales dedicados a la elaboración de estudios, indicadores y recomendaciones sobre políticas públicas. Reúne a gobiernos y especialistas para analizar desafíos económicos, sociales y ambientales, promoviendo políticas orientadas a fortalecer el crecimiento, la productividad, la transparencia institucional y la inclusión.
En los últimos años, la Argentina inició el proceso para incorporarse como miembro pleno del organismo, mientras distintas provincias y ciudades comenzaron a participar en programas específicos impulsados por la entidad para intercambiar experiencias y adoptar estándares internacionales de gestión pública.