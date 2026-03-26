Francia venció 2-1 a Brasil en un amistoso de alto voltaje rumbo al Mundial 2026

Francia se quedó con uno de los amistosos más atractivos de la fecha FIFA y venció 2-1 a Brasil en el Gillette Stadium de Foxborough, en Estados Unidos. El partido funcionó como una prueba exigente para dos seleccionados que llegarán al Mundial 2026 con la etiqueta de candidatos y dejó mejores sensaciones para el conjunto europeo.
El equipo de Didier Deschamps pegó primero con Kylian Mbappé y después amplió con Hugo Ekitike. Brasil descontó por intermedio de Bremer, pero no le alcanzó ni siquiera cuando jugó con un hombre más tras la expulsión del zaguero Dayot Upamecano.
Kylian Mbappé abrió el marcador y volvió a ser decisivo para el equipo de Didier Deschamps. Foto: Reuters
Mbappé abrió el camino
Francia comenzó mejor y sacó ventaja con una definición de Mbappé, que volvió a mostrarse decisivo en un partido grande. El delantero fue uno de los focos del amistoso y confirmó que llega en buen momento a la recta final de la preparación mundialista.
El 1-0 le dio aire a una Francia que después volvió a golpear en el segundo tiempo. Hugo Ekitike apareció para firmar el 2-0 cuando el desarrollo ya mostraba un partido intenso, abierto y con mucha tensión física.
Brasil descontó con Bremer, pero no logró aprovechar la expulsión de Upamecano. Foto: Reuters
Francia resistió con uno menos
Uno de los momentos determinantes del encuentro fue la expulsión de Upamecano, que dejó a Francia con diez hombres en el segundo tiempo. A partir de ahí, Brasil tuvo una oportunidad concreta para meterse de nuevo en el partido y aprovechar la superioridad numérica.
El descuento llegó a través de Bremer, en una acción de pelota parada que le devolvió algo de suspenso al cierre. Sin embargo, la Canarinha no logró transformar ese envión en empate y terminó dejando una imagen preocupante pese a haber tenido más tiempo con un jugador de más.
Un aviso fuerte para la previa del Mundial
El triunfo francés estiró la racha positiva del equipo de Deschamps y dejó una señal importante a menos de tres meses del Mundial. Más allá del carácter amistoso, el partido tuvo clima de gran cita y permitió medir respuestas ante un rival del máximo nivel.