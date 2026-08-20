Franco Mastantuono fue presentado oficialmente como nuevo jugador de la Fiorentina y habló por primera vez sobre su salida del Real Madrid. El atacante analizó la última temporada, explicó su decisión de mudarse a Italia y detalló cómo fue la despedida del conjunto español.
Mastantuono rompió el silencio sobre su paso por Real Madrid: “No fue un año fácil”
El delantero argentino de 19 años evaluó su temporada en España, negó que el cambio sea una revancha y contó por qué eligió continuar su carrera en la Serie A.
“En el Madrid tuvimos una temporada complicada para todos, no fue un año fácil. Pero estas cosas ayudan a mejorar, a aprender y a pensar que siempre hay margen de mejora”, reconoció el futbolista de 19 años durante la conferencia de prensa.
Una oportunidad en Italia
El joven surgido de River disputó 35 partidos y convirtió tres goles con la camiseta merengue. Tras esa experiencia, aseguró que su incorporación al equipo de Florencia no representa un desquite por lo sucedido en España.
“No es una revancha, sino una oportunidad para intentar demostrar el jugador que soy y para ayudar a la Fiorentina”, afirmó. También reveló que la conversación mantenida con los dirigentes del Real Madrid antes de su salida se desarrolló en términos cordiales.
La bienvenida de los hinchas
Mastantuono destacó el recibimiento que tuvo desde su llegada a Florencia y señaló que el afecto de los simpatizantes le recordó a la Argentina. Además, valoró la tradición albiceleste dentro de la institución italiana.
“Me dieron mucho cariño y eso me recuerda a mi casa. Gabriel Batistuta jugó aquí e hizo algo increíble, me gustaría hacer historia como él”, expresó. Antes de aceptar la propuesta, el delantero pidió referencias a Lucas Martínez Quarta y Nicolás González.
El argentino número 43
Con su incorporación, Mastantuono se convirtió en el 43º futbolista argentino que viste la camiseta de la Fiorentina. El club contó con numerosos representantes del país a lo largo de su historia.
Batistuta es el principal emblema argentino de la institución, donde jugó entre 1991 y 2000. También pasaron por el conjunto viola Daniel Bertoni, Daniel Passarella, Ramón Díaz y Abel Balbo, entre otros futbolistas.