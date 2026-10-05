El fútbol argentino vuelve a decir presente en las máximas esferas del plano internacional. Los mediocampistas Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni fueron seleccionados formalmente dentro del selecto grupo de 25 futbolistas candidatos a ganar el premio Golden Boy 2026, la distinción otorgada por el diario italiano Tuttosport que reconoce al mejor jugador menor de 21 años que se desempeñe en el ámbito europeo.
Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni fueron nominados al Golden Boy 2026
Los talentos argentinos integran la nómina final de 25 candidatos para quedarse con el prestigioso galardón que distingue al mejor futbolista joven del continente europeo.
El galardón, que a lo largo de su historia consagró a figuras argentinas de la talla de Lionel Messi en 2005 y Sergio "Kun" Agüero en 2007, posee un reglamento estricto: solo evalúa el rendimiento del año calendario y no puede ser obtenido más de una vez por el mismo atleta. El período de votación, a cargo de 30 periodistas deportivos de los medios más influyentes de Europa, dará inicio en noviembre, en tanto que la ceremonia de premiación se llevará a cabo durante el mes de diciembre.
La inclusión de Franco Mastantuono entre los finalistas refleja su permanente proyección internacional a pesar de un año de altibajos. En sus primeros meses tras dar el salto al Real Madrid, al exjugador de River le costó la adaptación a La Liga de España utilizado como extremo derecho, registrando solo dos conquistas en el inicio del año con la Casa Blanca. Ante este escenario, fue cedido a préstamo a la Fiorentina de Italia para ganar rodaje. En la escuadra viola se afianzó de inmediato: fue titular en seis de siete compromisos y ya convirtió tres goles en la Serie A (todos anotados en un mismo encuentro ante el Venezia).
Por su parte, Gianluca Prestianni ratifica un presente brillante en el Benfica de Portugal. Tras su desembarco en el conjunto de Lisboa a comienzos de 2024, el atacante de 20 años explotó definitivamente en la primera mitad de la temporada 2026/27. Con un registro contundente de ocho goles y tres asistencias en 12 cotejos oficiales, el surgido en Vélez no solo se transformó en pieza clave del equipo lusitano, sino que volvió a ganarse la citación de Lionel Scaloni para la Selección argentina.
Entre la nómina de competidores para suceder al francés Desiré Doué —último vencedor de la estatuilla— sobresalen nombres de jerarquía mundial como los brasileños Endrick y Estêvão, el español Pau Cubarsí (distinguido como el mejor jugador joven de la última Copa del Mundo) y el marfileño Yan Diomandé, flamante incorporación del Real Madrid.