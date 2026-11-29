Los Pumas encontraron el cierre que necesitaban. En Twickenham, el seleccionado argentino derrotó 34 a 26 a Escocia, se quedó con el séptimo puesto del Nations Championship y, fundamentalmente, dejó una imagen que invita a mirar con mayor optimismo el camino hacia el próximo Mundial.
Los Pumas cerraron el año con una victoria y señales positivas de cara al futuro
El seleccionado argentino derrotó 34 a 26 a Escocia en Twickenham y se aseguró el séptimo puesto. Más allá del resultado, el equipo de Felipe Contepomi mostró una evolución en su juego, ratificó aspectos positivos que había insinuado ante Francia y encontró respuestas individuales que alimentan la competencia interna rumbo al Mundial 2027.
Fue una victoria construida desde una mejora colectiva, con argumentos sólidos en las formaciones fijas y actuaciones individuales que merecen ser destacadas.
El triunfo no fue un hecho aislado, sino una continuidad de algunos aspectos que el equipo había mostrado en París frente a Francia, pese a la derrota por 45 a 17. En aquella presentación, Los Pumas habían evidenciado una recuperación en el scrum y, ante Escocia, consiguieron sostener ese rendimiento, mostrando solidez cada vez que fueron exigidos en esa formación.
Pero hubo un aspecto en el que Argentina dio un paso adelante: el line out. La obtención fue mucho más confiable, permitió construir ataques con mayor continuidad y encontró en el maul una de sus principales armas ofensivas. Cuando Los Pumas consiguieron instalarse cerca del ingoal escocés, esa plataforma se transformó en un recurso prácticamente letal. El try de Julián Montoya, como consecuencia de un avance contundente de los forwards, fue una muestra de esa superioridad.
En definitiva, el pack argentino volvió a ser una de las grandes fortalezas del equipo. La primera línea respondió cada vez que se la necesitó, aportando firmeza en el scrum y trabajo en el juego corto. Pedro Rubiolo, por su parte, continúa ratificando que ya es una realidad dentro del seleccionado. Su despliegue, su potencia física y su capacidad para involucrarse en distintas facetas del juego lo convierten en una pieza cada vez más importante.
También merece una mención especial Guido Petti. El segunda línea aporta una experiencia difícil de reemplazar, pero además mantiene una vigencia notable. Su participación en el line out, la lectura de los movimientos y la capacidad para darle seguridad a una formación tan determinante volvieron a ser argumentos de peso.
Entre los nombres propios que levantaron la mano aparece Juan Martín Scelzo. El tercera línea tuvo una actuación destacada y coronó su participación con una conquista individual de gran factura. Su capacidad para ganar metros, su potencia y su movilidad son características que le permiten meterse de lleno en la consideración del cuerpo técnico.
En los backs también hubo respuestas importantes. Rodrigo Isgró e Ignacio Mendy fueron dos de los puntos altos de la jornada. Ambos aportaron desequilibrio, velocidad y capacidad de definición, además de conseguir sus respectivos tries. Son dos jugadores que tienen argumentos para pelear por un lugar entre los titulares, en una competencia interna que seguramente será cada vez más exigente.
La buena noticia para Contepomi es que las respuestas no llegaron solamente desde los quince iniciales: los que ingresaron desde el banco también hicieron su aporte, mantuvieron la intensidad y le dieron continuidad al funcionamiento colectivo. Una señal importante, teniendo en cuenta que la construcción de un plantel competitivo necesita alternativas capaces de sostener el nivel durante los 80 minutos.
Un cierre para mirar hacia adelante
El balance general de 2026, si se lo mide exclusivamente desde los resultados, deja una campaña irregular. Los Pumas tuvieron dificultades para encontrar continuidad en algunas presentaciones y también sufrieron derrotas que estuvieron lejos de lo esperado. Sin embargo, el triunfo ante Escocia permite cerrar el año con otra sensación.
La evolución en el scrum, una mayor seguridad en el line out, la eficacia del maul y el crecimiento de diferentes nombres propios son aspectos que dejan conclusiones interesantes. A menos de un año de la Copa del Mundo de Australia 2027, la competencia por ganarse un lugar en el equipo está abierta y cada presentación empieza a tener un valor especial.
Contepomi tiene por delante el desafío de consolidar una identidad, encontrar regularidad y terminar de definir las piezas de un plantel que tendrá aspiraciones importantes.
En Twickenham, Los Pumas no solamente consiguieron una victoria para cerrar el calendario: también dejaron señales de que hay material, variantes y argumentos para ilusionarse con lo que viene.