Nations Championship

Los Pumas cerraron el año con una victoria y señales positivas de cara al futuro

El seleccionado argentino derrotó 34 a 26 a Escocia en Twickenham y se aseguró el séptimo puesto. Más allá del resultado, el equipo de Felipe Contepomi mostró una evolución en su juego, ratificó aspectos positivos que había insinuado ante Francia y encontró respuestas individuales que alimentan la competencia interna rumbo al Mundial 2027.