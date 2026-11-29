Francia tenía la última posesión y estaba a un try de dar vuelta la semifinal. Sebastián Dubuc, que había ingresado en los minutos finales, tackleó a Antoine Zeghdar y la Argentina recuperó la pelota. Así, Los Pumas 7s sellaron el 15-12 y avanzaron a la final de Dubái, la primera fecha de la temporada del circuito mundial.
Los Pumas 7s le ganaron a Francia en el cierre y van por su primer título en Dubái ante Fiji
Luciano González Rizzoni apoyó dos tries en el triunfo por 15-12. La selección argentina jugará la final este domingo a las 13.11, hora argentina, en el Sevens Stadium.
El equipo de Santiago Gómez Cora tuvo que remontar dos veces. Stephen Parez Edo Martin puso a Francia en ventaja en el arranque y Marcos Moneta encontró un espacio en la defensa para apoyar el try que dejó el partido 5-5 al descanso. Antes del entretiempo, a Luciano González Rizzoni le anularon una conquista por una infracción previa.
Dos tries de González Rizzoni y un tackle decisivo
En el complemento, González Rizzoni recibió un pase de Santiago Vera Feld, resistió el tackle de Parez Edo Martin y puso al frente a la Argentina. Francia recuperó la ventaja tras una salida de mitad de cancha, una de las facetas del juego que más le costó resolver al equipo argentino durante la semifinal.
La respuesta volvió a llegar por la punta. Santino Zangara soltó la pelota en el contacto y González Rizzoni volvió a superar a Parez Edo Martin para marcar el try del 15-12. Con esas dos conquistas, el riojano llegó a ocho en cuatro partidos en Dubái.
Francia se quedó con la última salida y tuvo una oportunidad para ganar el partido. La defensa argentina sostuvo la ventaja hasta que Dubuc frenó a Zeghdar y permitió recuperar la posesión.
A qué hora juegan Los Pumas 7s contra Fiji
La final se disputará este domingo 29 de noviembre a las 13.11, hora argentina, en el Sevens Stadium. Fiji consiguió el otro boleto al vencer a Sudáfrica por 19-17 en la segunda semifinal.
Los Pumas 7s buscarán ganar por primera vez en Dubái y cortar una racha de 11 torneos sin títulos. Su última consagración en el circuito fue en Hong Kong, en 2025.