Gimnasia de Mendoza y Deportivo Riestra empataron sin goles

Gimnasia de Mendoza igualó 0 a 0 con Deportivo Riestra en el partido que disputaron este jueves por la tarde, en el estadio Guillermo Laza, por la décima fecha del Torneo Apertura 2026.
Con la igualdad, el equipo que dirige Ariel Broggi es duodécimo con 9 unidades, mientras que el “Malevo” se ubica en el anteúltimo puesto de la zona A, con seis puntos y sin triunfos tras nueve partidos.
En un partido que no tuvo goles, la llegada de mayor peligro fue del local, a los 14 minutos del primer tiempo, con un cabezazo del mediocampista Gabriel Obredor al primer palo que fue detenido por el arquero César Rigamonti.
El local fue el único con llegadas de peligro en el primer tiempo. A los cuatro minutos, un lateral largo al área cayó cerca del primer palo para el remate de taco de Obredor, que se fue cerca del poste.
Diez minutos más tarde, un centro desde tres cuartos de cancha del lateral Pedro Ramírez le cayó nuevamente a Obredor, que metió un buen cabezazo sobre el poste izquierdo de Rigamonti, que pudo quedarse con la pelota.
En 27 minutos, el propio Obredor desbordó por derecha y tiró un centro al segundo palo para el cabezazo en solitario de Ramírez.
La primera llegada del complemento fue a los 26 minutos, con un nuevo lateral al área de parte de Riestra, que permitió una chilena del delantero Alexander Díaz, que no tuvo dirección y fue fácilmente contenida por el arquero rival.
El “Malevo” volvió a llegar un minuto después, con un remate rápido y bajo del delantero Nicolás Benegas desde el costado derecho de área, que fue bloqueado por un defensor.
Un minuto antes de que se cumpla el tiempo reglamentario, Benegas jugó una pelota alta para dejar mano a mano al atacante Jonathan Herrera, que no pudo vencer a Rigamonti con un remate bajo y cruzado.
En la próxima fecha, el “Mensana” deberá recibir a Estudiantes, el martes 17 de marzo a las 21:15, mientras que los dirigidos por Gustavo Benítez visitarán a Central Córdoba, jugando en simultáneo.