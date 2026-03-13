Torneo Apertura 2026

Gimnasia de Mendoza y Deportivo Riestra empataron sin goles

Con la igualdad, el equipo que dirige Ariel Broggi es duodécimo con 9 unidades, mientras que el “Malevo” se ubica en el anteúltimo puesto de la zona A, con seis puntos y sin triunfos tras nueve partidos.